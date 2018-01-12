«إفدي».. ذراع قطرية بـ «لسان حقوقي» للنيل من الدول الأربع

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تواصل قطر استغلال المنظمات الحقوقية التي تتخذ من العمل الإنساني ستاراً لممارسة نشاطها التخريبي، للنيل من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأوضح موقع قطر يليكس المعارض للنظام القطري أن آخر هذه المنظمات هي منظمة «إفدي» التي تم تأسيسها عام 2006 وتتخذ من بروكسل مقراً لها، مشيراً إلى أن «إفدي» تواصل التدخل في شؤون الدول المقاطعة لقطر.

وأضاف أن المنظمة الحقوقية رفضت مراراً لأحكام القضاء الصادرة بحق الإرهابيين والإخوان المتهمين بتهديد الأمن العام والاشتراك في أكثر من عمل إرهابي في مصر، وآخرها مناشدتها السلطات الإيطالية بعدم تسليم مصر المتهم محمد محسوب، الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية في عهد الإخوان المسلمين بمصر، ثم تم اتهامه في عدة قضايا جنائية هرب على أثرها خارج البلاد. وأشارت إلى أن نفس الأمر كان مع المملكة العربية السعودية، التي حاول تنظيم الحمدين الكاذب اتهامها بـ«تسييس الحج»، زاعمًا أنها أغلقت الباب أمام استقبال طلبات القطريين بحج بيت الله، هذا الأمر الذي نفاه المسؤولون السعوديون موضحين أن النظام القطري هو من حجب الموقع الإلكتروني المخصص لتقديم طلبات الحج عن الشعب القطري.

وأشارت إلى أن مدير المنظمة في الشرق الأوسط عبدالمجيد مراري، ظهر عدة مرات على فضائية الجزيرة؛ لتشويه الأنظمة ومحاولة تهييج الرأي العام لمزاعم واهية، كما أن المدعو مراري، زار مقر مركز الدوحة لحرية الإعلام، الذي احتفى بالزيارة واعتبرها سنداً في مواجهة دول المقاطعة.

وأكد أن «أفدي» تتحدث بلسان تنظيم الحمدين وتغض البصر تماماً عن تعنت الجانب القطري في تنفيذ مطالب الدول الأربع.