تعهدات قطر بمكافحة الإرهاب بعيدة عن الواقع

شادي صلاح الدين (لندن)

رغم ادعاءات النظام القطري المستمرة بأنه لا صلة له بالجماعات الإرهابية وأنه لم يدعمها أبداً، تواصل وسائل الإعلام يوما بعد يوم التأكيد على الدعم المباشر الذي يقدمه نظام الحمدين للإرهابيين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للمقاطعة العربية لدوحة الإرهاب.

وفي تقرير له، كشف موقع «دبلوماتيك بوتش» الأميركي في تقرير أعده أحمد الهاملي وريتشارد بورتشيل أنه منذ المقاطعة، أصدرت الحكومة الأميركية عدداً من البيانات التي تدعي أن قطر تظهر تقدما في التعاون لمحاربة الإرهاب، وهناك اتفاقات موقعة حديثا بين الولايات المتحدة وقطر حول التعامل مع الأمور الإرهابية، ولكن ورغم ذلك فإن هذه الاتفاقيات تبقى سرية، موضحاً أنه بالنظر إلى مجموعة من الأحداث الأخيرة التي شاركت فيها قطر، لا يبدو أن قطر تأخذ على محمل الجد التزاماتها بمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن قطر تعاني بالفعل سياسياً واقتصادياً نتيجة للمقاطعة، والتي ضاعفت الضغوط الأميركية على النظام القطري الذي أجبر على إصدار قائمة لمكافحة الإرهاب تتضمنت 19 شخصاً و8 كيانات إرهابية، مشدداً على أن إصدار هذه القائمة ما هو إلا «مراوغة». وأكد أن إصدار القائمة ليس بالبداية الفعالة، حيث إن مجرد نشر قائمة الأسماء ليس هو المطلوب بموجب عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موضحاً أنه يجب اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء إما بتجميد أصول الأفراد المعينين، أو حيثما تنطبق المعاهدات الدولية، لمقاضاة الأفراد المعنيين إذا كانوا موجودين في الإقليم. وإذا لم تكن الملاحقة القضائية ممكنة، فإن الدول ملزمة بتسليم هؤلاء الأفراد إلى دولة أخرى تكون طرفا في المعاهدة ذات الصلة لاتخاذ الإجراء اللازم.

وأوضح التقرير أن من بين الأشخاص الـ19 الذين صنفتهم قطر في قائمتها، يوجد 10 منهم سبق لدول المقاطعة إدراجهم على قوائم الإرهاب التي أعلنها الرباعي العربي، مما يؤكد إدانة الدوحة لنفسها لتعترف في النهاية أمام العالم بأسره أن دعمها للتطرف يمثل جوهر أزمتها.

وذكر كاتبا التقرير أن قطر اختارت، على ما يبدو، اتخاذ إجراء محدود فيما يتعلق بدعمها للإطار العالمي لمكافحة الإرهاب والتعاون معها، لافتا إلى أنه في أبريل 2018، حضر رئيس وزراء قطر حفل زفاف ابن عبد الرحمن النعيمي. وكان النعيمي، الذي تم إدراجه في مجموعة من القوائم الإرهابية، بما في ذلك قائمة صادرة من وزارة الخزانة الأميركية، كممول للقاعدة، حاضرا في احتفالات الزفاف. ومن المفترض أن يحاكم النعيمي في قطر لتمويل الإرهاب، لكنه يعمل بشكل واضح في المجتمع بحرية وله صلات مع مسؤولين حكوميين قطريين، طبقا للتقرير.

وأكد التقرير أن «السماح للإرهابيين المعلنين والمدرجين في قوائم الإرهاب بالمشاركة في الأحداث العامة هو مؤشر واضح على مدى جدية قطر في التعاون العالمي ضد الإرهاب»، مشدداً على أنه نظرا لسجل قطر الكبير في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، فإن هذا التحفظ على اتخاذ أي إجراء حقيقي ليس مفاجئا. واستدل التقرير بما نشرته «نيويورك تايمز» في مارس الماضي بشأن دفع قطر ما يزيد على المليار دولار لتأمين الإفراج عن عشرين من القطريين، بما في ذلك أفراد من عائلة آل ثان الحاكمة، حيث منحت هذه الأموال لجماعات إرهابية مثل كتائب حزب الله وجبهة النصرة وأحرار الشام وأيضاً حزب الله اللبناني فضلاً عن قائد الحرس الثوري الإيراني، وهي جماعة إرهابية أخرى أعلنتها الولايات المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أموال قطر ساعدت النظام الإيراني أيضا في لعب دور التخريب في سوريا والعراق واليمن كهدف مبدئي للسيطرة على المنطقة. وأشار التقرير إلى أنه مع فرض الولايات المتحدة لمجموعة من العقوبات على إيران، يبدو أن قطر في طريقها إلى دعم إيران بطرق من شأنها أن تسمح للحرس الثوري وفيلق القدس بالإبقاء على تمويلها المالي.