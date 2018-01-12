تعهدات قطر بمكافحة الإرهاب بعيدة عن الواقع

شادي صلاح الدين (لندن)
رغم ادعاءات النظام القطري المستمرة بأنه لا صلة له بالجماعات الإرهابية وأنه لم يدعمها أبداً، تواصل وسائل الإعلام يوما بعد يوم التأكيد على الدعم المباشر الذي يقدمه نظام الحمدين للإرهابيين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للمقاطعة العربية لدوحة الإرهاب.
وفي تقرير له، كشف موقع «دبلوماتيك بوتش» الأميركي في تقرير أعده أحمد الهاملي وريتشارد بورتشيل أنه منذ المقاطعة، أصدرت الحكومة الأميركية عدداً من البيانات التي تدعي أن قطر تظهر تقدما في التعاون لمحاربة الإرهاب، وهناك اتفاقات موقعة حديثا بين الولايات المتحدة وقطر حول التعامل مع الأمور الإرهابية، ولكن ورغم ذلك فإن هذه الاتفاقيات تبقى سرية، موضحاً أنه بالنظر إلى مجموعة من الأحداث الأخيرة التي شاركت فيها قطر، لا يبدو أن قطر تأخذ على محمل الجد التزاماتها بمكافحة الإرهاب.
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وأوضح التقرير أن من بين الأشخاص الـ19 الذين صنفتهم قطر في قائمتها، يوجد 10 منهم سبق لدول المقاطعة إدراجهم على قوائم الإرهاب التي أعلنها الرباعي العربي، مما يؤكد إدانة الدوحة لنفسها لتعترف في النهاية أمام العالم بأسره أن دعمها للتطرف يمثل جوهر أزمتها.
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وأكد التقرير أن «السماح للإرهابيين المعلنين والمدرجين في قوائم الإرهاب بالمشاركة في الأحداث العامة هو مؤشر واضح على مدى جدية قطر في التعاون العالمي ضد الإرهاب»، مشدداً على أنه نظرا لسجل قطر الكبير في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، فإن هذا التحفظ على اتخاذ أي إجراء حقيقي ليس مفاجئا. واستدل التقرير بما نشرته «نيويورك تايمز» في مارس الماضي بشأن دفع قطر ما يزيد على المليار دولار لتأمين الإفراج عن عشرين من القطريين، بما في ذلك أفراد من عائلة آل ثان الحاكمة، حيث منحت هذه الأموال لجماعات إرهابية مثل كتائب حزب الله وجبهة النصرة وأحرار الشام وأيضاً حزب الله اللبناني فضلاً عن قائد الحرس الثوري الإيراني، وهي جماعة إرهابية أخرى أعلنتها الولايات المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن أموال قطر ساعدت النظام الإيراني أيضا في لعب دور التخريب في سوريا والعراق واليمن كهدف مبدئي للسيطرة على المنطقة. وأشار التقرير إلى أنه مع فرض الولايات المتحدة لمجموعة من العقوبات على إيران، يبدو أن قطر في طريقها إلى دعم إيران بطرق من شأنها أن تسمح للحرس الثوري وفيلق القدس بالإبقاء على تمويلها المالي.