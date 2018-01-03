الأشغال الشاقة لسوري وأردني مدانين بالترويج لـ «داعش»

جمال ابراهيم (عمّان)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، قرارا بحبس متهميّن أحدهما سوري الجنسية والآخر أردني، بالأشغال الشاقة خمس سنوات، لمحاولتهما الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، والترويج للتنظيم باستخدام الشبكة العنكبوتية. وبحسب القرار الصادر برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضيين المدني احمد القطارنة والعسكري القاضي الرائد صفوان الخصاونة، فإن : «المتهم الأردني، كان يروج لتنظيم «داعش» على صفحته على الفيسبوك، كما انه كان يتواصل مع التنظيم، والذي طلب منه لاحقا الانضمام اليه».

وجاء في القرار أن :«المتهم الأول التقى الثاني وطلب منه مساعدته على الالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا، حيث إن الأخير طلب منه ان يحلق (لحيته)، ويسافر الى تركيا، وهناك سيتم تهريبه من خلال أشخاص مرتبطين بالتنظيم الى سوريا». وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين بعد ذلك. وبينت المحكمة في قرار ها القابل للتمييز ان العقوبة محسوبة للمتهمين اعتبارا من تاريخ التوقيف.