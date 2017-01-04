السجن 13 عاماً لسعودي انضم للقاعدة

الرياض (د ب أ)
أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس، حكمًا ابتدائيًا بحق متهم سعودي الجنسية ثبتت إدانته بالخروج عن طاعة ولي الأمر، وانتهاج المنهج التكفيري بتكفيره للحكومات التي تساعد الأجانب، وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.
وقالت المحكمة، في بيان، إن «التهم تضمّنت انضمامه، لم تكشف عن اسمه، لتنظيم القاعدة الإرهابي، وعلاقته بقياداته وأعضائه، وسعيه لجمع البيعة لزعيم التنظيم بعد مبايعته له، كذلك سفره إلى أفغانستان -عبر إيران- للانضمام إليهم، والتدرّب في معسكراتهم على الأسلحة والإلكترونيات، ومشاركتهم في القتال».
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وقرّرت المحكمة تعزيره بناءً على ما ثبت بحقه السجن مدة 13 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.