النظام القطري يخلط الأوراق ويستغل الحج لدعم مواقف إيران

ساسي جبيل (تونس)

أجمع خبراء ومحللون إعلاميون وحقوقيون تونسيون على أن إعلان السعودية عدم قدوم أي حاج قطري حتى الآن، برغم تقديم العديد من القطريين طلباتهم لأداء فريضة الحج، على الرابط الذي أنشأته السلطات السعودية لهم، وعملت قطر على حجبه للمرة الثانية، هو تأكيد واضح على إصرار نظام «الحمدين» على انتهاج أسلوب المظلومية، وعرقلة وإعاقة أداء المواطنين القطريين لفريضة الحج، ما يعكس إصرار النظام القطري على خلط الأوراق، واستغلال هذه الشعيرة الدينية المقدسة كذريعة لزيادة حدة الأزمة مع السعودية، والعودة إلى مسلسل تدويل الحج الذي تتبناه إيران.

وقال الكاتب والإعلامي علي الخميلي: «إن نظام «الحمدين» يحاول تسييس الحج للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن سياسة «افتعال الأزمات» التي تتبعها قطر منذ بداية أزمتها»، مشيراً إلى أن ما قام به نظام الحمدين يعتبر تضليلاً، وسعيا منه لاستدرار العواطف بالباطل وبالأكاذيب»، مشدداً على ضرورة الإسراع بتقديم شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوّض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر، على خلفية منعها مواطنيها من الحج.

أما الحقوقي والأستاذ الجامعي، صالح التقيوسي، فأكد أن الشكاوى والاتهامات والمظلومية التي تسوقها قطر ضد دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تأتي في إطار محاولاتها لخداع العالم، والظهور أنها تتعرض للحرب، خاصة أن المقاطعة العربية نجحت في فضح دعم قطر للإرهاب، ومدى خطورة سياسات قطر على المنطقة والعالم، مشدداً على أنه على قطر «أن تستفيق من دون مكابرة وتعود إلى رشدها، وتدرك أنها دولة عربية خليجية، صغيرة الحجم». وأشار إلى أن محاولات قطر منع مواطنيها من أداء الحج تأتي في إطار ممارسات قطر المعتمدة على الكذب والافتراء، بخلق مشكلات مختلفة وواهية، لإيجاد ثغرة يمكنها من خلالها الضغط على الدول الأربع لتغيير موقفها تجاهها، على الرغم أنها تدرك أن هذه الدول المقاطعة منسجمة ومتماسكة في قراراتها ومتمسكة بطلبات واضحة أقنعت بها العالم، وفي مقدمتها الدعم المتواصل للإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية. كما أكد الناشط في المجتمع المدني، فريد عبد المجيد التومي، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بتخصيص موقع على الإنترنت لتسهيل تسجيل القطريين الراغبين في الحج، قد أثبت كذب النظام القطري وأهدافه الخبيثة لاستهداف السعودية، مؤكداً أن تحالف الدوحة مع طهران وراء هذا المخطط الخبيث، حيث تسعى قطر تدعيم الموقف الإيراني المتعلق بتدويل الحج.