«الماعز» يختبئ من الحر

أوسلو (أ ف ب)

دعت السلطات النرويجية سائقي السيارات في الشمال الكبير إلى مزيد من الحذر لعدم صدم حيوانات الماعز والرنة التي باتت تختبئ بأعداد أكبر في الأنفاق طلباً للبرودة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقال تور ليسبرج المسؤول في سلطات المرور: «هناك حرٌّ يسود شمال النرويج منذ أسابيع، الحيوانات تقصد الأماكن الأكثر برودة».

وأضاف: «تلجأ حيوانات الماعز والرنّة إلى الأنفاق والأماكن الظليلة، بحثاً عن البرودة، وإذا كانت هذه الظاهرة ليست جديدة، إلا أنها أعلى وتيرة هذه السنة، بسبب الارتفاع الإضافي في الحرارة».