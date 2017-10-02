إيقاف وتغريم هيكل

دبي (الاتحاد)
قررت اللجنة العليا للدمج في نادي شباب الأهلي - دبي، خلال اجتماعها أمس، إيقاف اللاعب عبد العزيز هيكل وتوقيع عقوبة مالية جسيمة عليه لما بدر منه من سلوكيات مسيئة للروح الرياضية في مباراة الفريق أمام العين ضمن دوري الخليج العربي.
وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه على أن القيم والأخلاق الرياضية تُعدُ جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من هوية النادي التي ميّزته خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات والتحديات، وأن الالتزام هو أولوية قصوى تفوق في أهميتها كسب الألقاب وإحراز البطولات والأوسمة، وأن النادي حريص كل الحرص على تقديم نموذج وطني مشرّف يعكس عراقة وأصالة الحركة الرياضية في دولة الإمارات.
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