إيقاف وتغريم هيكل

دبي (الاتحاد)

قررت اللجنة العليا للدمج في نادي شباب الأهلي - دبي، خلال اجتماعها أمس، إيقاف اللاعب عبد العزيز هيكل وتوقيع عقوبة مالية جسيمة عليه لما بدر منه من سلوكيات مسيئة للروح الرياضية في مباراة الفريق أمام العين ضمن دوري الخليج العربي.

وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه على أن القيم والأخلاق الرياضية تُعدُ جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من هوية النادي التي ميّزته خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات والتحديات، وأن الالتزام هو أولوية قصوى تفوق في أهميتها كسب الألقاب وإحراز البطولات والأوسمة، وأن النادي حريص كل الحرص على تقديم نموذج وطني مشرّف يعكس عراقة وأصالة الحركة الرياضية في دولة الإمارات.

وشددت اللجنة العليا على أنه لا يوجد أي مبرر للسلوكيات المسيئة التي قام بها اللاعب عبد العزيز هيكل، تحت أي ظرف، ومهما بلغت حماسة المباراة، أو ردود الأفعال أو درجة التوتر على أرض الملعب أو خارجه، وأنه لا يجوز لأي لاعبٍ أن يخرج عن حدود اللياقة مهما كانت الظروف، وعليه أن يمتثل للقواعد والقوانين المنظمة للحركة الرياضية في دولة الإمارات».