نظارة تساعد أطفال التوحد

نيويورك (رويترز)

أفادت دراسة جديدة بأن الأطفال المصابين بالتوحد قد تتحسن قدرتهم على فهم تعابير الوجوه، وتتطور مهاراتهم الاجتماعية باستخدام نظارة جوجل مع تطبيق للهواتف الذكية. وتستخدم هذه الأداة التجريبية، التي تعرف باسم «سوبر باور جلاس»، ألعاباً لمساعدة الأطفال على تمييز الوجوه والانفعالات عند التفاعل مع الأسرة والأصدقاء.

وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن واحداً من كل 68 طفلاً في الولايات المتحدة مصاب بالتوحد، وقال فريق الباحثين في الدراسة التي نشرت بدورية «إن.بي.جيه ديجيتال ميديسين»: «إن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يعانون كثيراً في تمييز تعابير الوجوه والتواصل بالعينين والتفاعل الاجتماعي، لكن بمقدور الكثيرين التحسن على نحو كبير إذا تعلموا مهارات اجتماعية في الصغر».