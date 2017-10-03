العربي يتعاقد مع سيدرك ويفسخ عقد أوليفيرا

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أعلن نادي العربي تعاقده مع الإيفواري فين موهوكو سيدرك لاعب خورفكان السابق، حتى نهاية الموسم الجاري، بدلاً من البرازيلي رفائيل دي أوليفيرا، بعد جولتين فقط من انطلاق مباريات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لفرق الدرجة الأولى، كما تم التعاقد مع جمال جاسم حارس رديف الوصل، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز طموحات الفريق في الدوري.

وأحرز سيدرك 10 أهداف مع خورفكان في الموسم الماضي خلال مشاركته مع الفريق في 23 مباراة بمعدل وصل إلى 2068 دقيقة، إذ يعول عليه المدرب البرازيلي سيرجيو أبارسيدو ألكسندر كثيراً لمنح الحيوية الهجومية المطلوبة، إثر التراجع الواضح للاعب دي أوليفيرا في مباراتي الدور التمهيدي أمام فريقي رأس الخيمة وخورفكان أخيراً.

وقال عبدالله سالم، المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة يسعى لتوفير أفضل الخيارات التي تمنح الفريق فرصة المنافسة على النتائج الإيجابية في المرحلة الحالية من مباريات الدور التمهيدي للكأس، رغم أن الغرض من وجود العربي في المنافسة هو رفع مستوى الجاهزية المطلوبة، خصوصاً أن الإعداد خلال الصيف كان من خلال التجمع الداخلي والمباريات الودية، مضيفاً أن الفريق يركز بشكل كبير على بطولة الدوري لتقديم الأداء الفني الجيد على غرار الموسم الماضي.