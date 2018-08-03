إنقاذ متسلق حاصرته الثلوج 4 أيام

ولنجتون (د ب أ)

نجحت السلطات النيوزيلندية في إنقاذ متسلق جبال أسترالي، بعد أن ظل محاصراً أربعة أيام أعلى جبل «اسبيرينج» الذي تكسوه الثلوج في جزيرة «ساوث آيلاند».

وقال مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في نيوزيلندا في بيان: «إنه تم نقل الجندي تيري هارش إلى المستشفى أمس الجمعة، جراء تعرضه لإصابات «طفيفة بسبب الصقيع»، بعد أن تم إخراجه من خلال مروحية. وكان متسلق الجبال المحنك، 29 عاماً، قد بدأ تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3033 مترًا الجمعة الماضي، وكان من المتوقع أن يعود يوم الاثنين، وأبلغ أحد أصدقاء هارش عن المأزق الذي تعرض له متسلق الجبال الذي أطلق إشارات استغاثة لاسلكية في حوالي منتصف النهار الاثنين الماضي. وسعت أطقم الإنقاذ، حتى بعد ظهر أمس الأول، لتحديد مكان الرجل «الذي كان يقف ويلوح»، وظل هيرش حوالي سبعة أيام وسط طقس شديد البرودة، بينما كان يواجه رياحاً سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة.