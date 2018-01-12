«مليونية» التوقيت الصيفي في أوروبا

بروكسل (د ب أ)

ذكر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي، أن استطلاعاً على الإنترنت شمل أنحاء مختلفة من أوروبا، بشأن وقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يقصد به تقديم الساعة لمدة ستين دقيقة في فصل الصيف، لاقى اهتماماً واسعاً. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، «نحن فقط في منتصف الطريق بشأن الاستطلاع، وسجلنا أكثر من مليون رد»، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 500 ألف في الأيام الثلاثة الأولى وحدها.

ويسأل الاستطلاع، الذي بدأ في يوليو الماضي ويستمر حتى 16 أغسطس الجاري، مواطني الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيفضلون إلغاء التوقيت الصيفي وما إذا كانوا سيفضلون نظام التوقيت الصيفي أو الشتوي.. واستناداً لتلك النتائج، بالإضافة إلى نتائج دراسات أخرى، تريد المفوضية بعد ذلك اتخاذ قرار حول اقتراح لإلغاء التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من الدول الأعضاء، قد طلبت بالفعل من المفوضية مراجعة الممارسات الحالية لضبط التوقيت في الربيع والخريف، ودراسة ما إذا كان سيتعين تغييرها.