الحمرية وكلباء يقصان شريط «التاسعة»

الشارقة (الاتحاد)
تنطلق النسخة التاسعة من بطولة دوري كرة الصالات في السابعة من مساء اليوم، بمواجهة الحمرية مع ضيفه فريق نادي اتحاد كلباء في المباراة الافتتاحية لدوري 2017-2018.
وتتواصل المنافسة غداً بلقاء فريقي خورفكان وشباب الأهلي دبي في صالة نادي خورفكان، وتختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهتي دبا الحصن مع النصر في المنطقة الشرقية، والظفرة مع البطائح في صالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي بعد غدٍ.
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ويطمح الفريق إلى مواصلة الصحوة والطفرة التي يعيشها هذه الأيام بتحقيق الفوز على فريق كلباء، أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية، وتضم تشكيلة الفريق كلاً من سعيد السويدي في حراسة المرمى وماجد عبدالله إسحق وخالد السقطري وخليفة السويدي وعدنان راشد، ويقود تدريبات الفريق جاسم البحري.
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وتضم تشكيلة الفريق كلاً من الحارس المتألق معاذ شامس وحمد حسن وعمار سيف مطر وأحمد عبدالله سرحان وعبدالله سعيد وعبدالرحمن الهياس، ويقود تدريبات الفريق المدرب الوطني أحمد الساحر.