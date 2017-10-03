الحمرية وكلباء يقصان شريط «التاسعة»

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق النسخة التاسعة من بطولة دوري كرة الصالات في السابعة من مساء اليوم، بمواجهة الحمرية مع ضيفه فريق نادي اتحاد كلباء في المباراة الافتتاحية لدوري 2017-2018.

وتتواصل المنافسة غداً بلقاء فريقي خورفكان وشباب الأهلي دبي في صالة نادي خورفكان، وتختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهتي دبا الحصن مع النصر في المنطقة الشرقية، والظفرة مع البطائح في صالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي بعد غدٍ.

ويدخل فريق الحمرية لمواجهة ضيفه اتحاد كلباء بعد الهزيمة الكبيرة التي تجرعها الفريق على يد الظفرة في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد في الأسبوع الماضي، وكان الحمرية قد فاز على خورفكان، وتعادل مع مليحة في الجولتين الأولى والثانية، ويعتبر فريق الحمرية أحسن حالاً مقارنة بالموسم الماضي.

ويطمح الفريق إلى مواصلة الصحوة والطفرة التي يعيشها هذه الأيام بتحقيق الفوز على فريق كلباء، أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية، وتضم تشكيلة الفريق كلاً من سعيد السويدي في حراسة المرمى وماجد عبدالله إسحق وخالد السقطري وخليفة السويدي وعدنان راشد، ويقود تدريبات الفريق جاسم البحري.

أما فريق نادي اتحاد كلباء فيعتبر من أفضل وأقوى الفرق في الدولة من خلال المستويات القوية التي ظل يقدمها، وكان «النمور» قد تعادل مع شباب الأهلي 2-2 في آخر مبارياته بالجولة الثالثة لكأس الاتحاد، كما تعادل الفريق في الجولة الأولى مع مضيفه دبا الحصن 2-2، وخسر من البطائح في الجولة الثانية 4-2 في آخر مباراة للفريق في كأس الاتحاد.

وتضم تشكيلة الفريق كلاً من الحارس المتألق معاذ شامس وحمد حسن وعمار سيف مطر وأحمد عبدالله سرحان وعبدالله سعيد وعبدالرحمن الهياس، ويقود تدريبات الفريق المدرب الوطني أحمد الساحر.