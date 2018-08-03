النيجيري موسى من ليستر سيتي إلى النصر السعودي

الرياض (أ ف ب)

أتم نادي النصر السعودي لكرة القدم صفقة ضخمة بتعاقده مع النيجيري أحمد موسى مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي لأربع سنوات.

وكتب النصر أمس في حسابه الرسمي على صفحة «تويتر»: «أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي أحمد موسى، حيث تم التوقيع معه لمدة أربع سنوات».

ولم يكشف النصر، ثالث الدوري السعودي في الموسم الماضي، عن قيمة الصفقة.

وترك موسى، 25 عاماً، نيجيريا في سن مبكرة عام 2010، ليحمل ألوان فينلو الهولندي (2010-2012) وسسكا موسكو الروسي (2012-2016)، ثم اشتراه ليستر سيتي بـ16,6 مليون جنيه استرليني، لكنه لم يفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، فأعاره مطلع هذا العام إلى سسكا موسكو.

ويملك موسى في رصيده ثلاثة ألقاب، بالدوري الروسي، وكأس أمم أفريقيا 2013 مع منتخب بلاده.

وشارك مع منتخب نيجيريا في مونديال روسيا 2018، وسجل هدفي الفوز ضد آيسلندا، لكن فريق «النسور الخضر» أخفق في التأهل إلى دور الـ16 بعد خسارته ضد الأرجنتين.

وكان النصر الذي يشرف عليه المدرب الأوروجوياني خوسيه كارينيو قد تعاقد مع المدافع البيروفي كريستيان راموس، ولاعب الوسط المغربي نور الدين أمرابط، والحارس الأسترالي المخضرم براد جونز.