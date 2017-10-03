كأس الشباب تنطلق 27 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

أجرت لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، قرعة ثلاث مسابقات، كأس الشباب تحت 20 سنة، وكأس الشباب تحت 18 سنة، وكأس الناشئين تحت 16 سنة، بحضور سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، وحسن عبدالوهاب القواضي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وخالد عبيد خادم عضو اللجنة، ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات، وممثلي الأندية.

ورحب نائب رئيس اتحاد الكرة، بممثلي أندية الدولة التي حضرت مراسم القرعة للمرة الأولى، حرصاً على اهتمام الاتحاد بمسابقات الفئات السنية، ولإظهار الشفافية أمام الجميع، متمنياً التوفيق لكل الأندية المشاركة.

تنطلق بطولة كأس الشباب بداية من الجمعة 27 أكتوبر الجاري، بمشاركة 7 فرق، وبنظام الذهاب والإياب، وتُقام المباراة النهائية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج بدبي.

وأسفرت قرعة مباريات الذهاب لدور الثمانية، عن ملاقاة دبا الحصن مع البطائح، والفجيرة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الحمرية، في حين صعد نادي خورفكان للدور قبل النهائي مباشرة، على أن تُقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يوم 27 أكتوبر الجاري، والإياب السبت 2 ديسمبر المقبل.

وتضم بطولة كأس الشباب تحت 18 سنة، جميع الفرق المشاركة في دوري الشباب تحت 18 (أ، ب)، وتقام المباريات اعتباراً من دور الـ32 حتى دور الـ4 بنظام خروج الفريق المغلوب من مباراة واحدة.

وتضم بطولة كأس الناشئين تحت 16 سنة جميع الفرق المشاركة في دوري الناشئين تحت 16 (أ، ب)، ويطبق عليها نفس نظام بطولة كأس الشباب تحت 18 سنة.