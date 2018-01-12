مدربان يقودان «التانجو» مؤقتاً !

بوينس آيرس (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مساء أمس الأول، إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول بشكل مؤقت إلى ليونيل سكالوني وبابلو إيمار، وذلك حتى ديسمبر المقبل على الأقل.

ويتولى الثنائي مهام المدير الفني للمنتخب، بعد رحيل خورخي سامباولي عن المنصب، إثر خروج المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر بكأس العالم 2018 في روسيا، بالهزيمة أمام نظيره الفرنسي الذي واصل المشوار حتى توج باللقب.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني: سنحتاج بعض الوقت كي نتخذ القرار الصحيح.

وكان سالكوني مدرباً مساعداً لسامباولي حتى المونديال الروسي، ويشغل حالياً منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني للشباب (تحت 20 عاما).

أما إيمار، فيتولى منصب المدير الفني لمنتخب الناشئين (تحت 17 عاماً)، وسيخوض تجربته التدريبية الأولى على مستوى المنتخب الأول، عندما تخوض الأرجنتين مباراتين وديتين أمام جواتيمالا وكولومبيا في سبتمبر المقبل.