«الشارقة الرياضي» يوقع اتفاقية تأمين المباريات والفعاليات

الشارقة (الاتحاد)

وقع مجلس الشارقة الرياضي اتفاقية خدمات أمنية لمدة سنة مع شركة جروب فور العالمية للحراسات الأمنية، بهدف تأمين المباريات والفعاليات والأندية الرياضية، وتنظيم حركة الجمهور، وتنفيذ خطط الإخلاء، ضمن خطة عمل مدروسة، ونظام تقييم شامل، وتوفير الأمن والنظام، واختيار عناصر الأمن المؤهلة، وتعريفها باشتراطات الأمن والسلامة. وقعت الاتفاقية بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد العزيز النومان الأمين العام، وسالم ضاعن التميمي مدير عام أمن شركة جروب فور العالمية، بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، وخالد الناخي مدير إدارة التطوير الرياضي، ومريم الحوسني مدير إدارة الدعم المؤسسي، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس.

وقال الشيخ صقر القاسمي: «جاءت هذه الاتفاقية تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وتطبيقاً لما جاء في دليل الأمن والسلامة الخاص بمسابقات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2017-2018، حيث يولي المجلس أهمية كبرى لمختلف الرياضات في الإمارة، تماشياً مع اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة البالغ بالرياضة والرياضيين».

وأضاف: «بناء على بنود الاتفاقية، تقوم الشركة بتوفير عناصر الحراسة الأمنية، وتقديم الخدمات الأمنية على أيدي موظفين مؤهلين ومرخصين، حيث سيتم إعداد سجل خاص للحراس المشاركين في تقديم الخدمات، يشتمل على سبيل المثال لا الحصر بيانات تفصيلية عنهم كالمعلومات الشخصية والمؤهلات والتراخيص وغيرها، ومشاركة المجلس بها في وقت الحاجة، وتقديم سجل باختبارات ما قبل التوظيف، يشتمل على تأكيد الاختبار، وسجل الخبرات الوظيفية، وصورة عن القيود والشهادات المطلوبة والبيانات الحيوية كافة لأغراض الاطلاع والحفظ».