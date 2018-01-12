3 ملايين يورو بحثاً عن «مدرب كفء» لمنتخب كوريا

سيول (أ ف ب)

عرض رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تشونج مونج جيو، مالك شركة هيونداي للسيارات، مبلغ ثلاثة ملايين يورو من ثروته الخاصة من أجل التعاقد مع مدرب «أجنبي كفء» لمنتخب بلاده.

وأكد مسؤول في الاتحاد الكوري أمس، أن رئيس الاتحاد عبر عن رغبته في أن يساعد ذلك على دفع أجر مدرب أجنبي كفء.

وأضاف: لقد اتصلنا بعدد من المرشحين للمنصب وناقشنا بنود الاتفاق، لكن ذلك سيأخذ وقتاً لتسمية مدرب جديد خلفاً للمحلي شين تاي-يونج، الذي استقال بعد الفشل في تخطي الدور الأول في مونديال 2018 في روسيا رغم الفوز المدوي على ألمانيا 2-صفر، والتسبب في تنازلها عن اللقب.

وطالت الإشاعات أسماء عديدة لخلافة تاي-يونج، منها الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال (خسر أمام فرنسا 2-4)، البرتغالي كارلوس كيروش (مدرب إيران)، والكولومبي خوان كارلوس أوساريو (المكسيك).

ويهدف مبلغ الـ4 مليارات وون (3 ملايين يورو) المقدم من رئيس الاتحاد إلى المساعدة في انطلاقة جديدة للمنتخب الكوري الجنوبي، الطامح في أن ينجح مطلع 2019 بإحراز كأس آسيا، التي لم يفز بها منذ نحو ستين عاما (أحرزها مرتين عامي 1956 و1960).

ويشغل مونج جيو منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو نجل تشونج جو يونج، مؤسس مجموعة هيونداي العملاقة، إحدى أهم شركات السيارات في كوريا الجنوبية، وتقدر ثروته بأكثر من مليار دولار حسب مجلة «فوربس».