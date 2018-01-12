3 ملايين يورو بحثاً عن «مدرب كفء» لمنتخب كوريا

سيول (أ ف ب)
عرض رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم تشونج مونج جيو، مالك شركة هيونداي للسيارات، مبلغ ثلاثة ملايين يورو من ثروته الخاصة من أجل التعاقد مع مدرب «أجنبي كفء» لمنتخب بلاده.
وأكد مسؤول في الاتحاد الكوري أمس، أن رئيس الاتحاد عبر عن رغبته في أن يساعد ذلك على دفع أجر مدرب أجنبي كفء.
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وطالت الإشاعات أسماء عديدة لخلافة تاي-يونج، منها الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال (خسر أمام فرنسا 2-4)، البرتغالي كارلوس كيروش (مدرب إيران)، والكولومبي خوان كارلوس أوساريو (المكسيك).
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ويشغل مونج جيو منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو نجل تشونج جو يونج، مؤسس مجموعة هيونداي العملاقة، إحدى أهم شركات السيارات في كوريا الجنوبية، وتقدر ثروته بأكثر من مليار دولار حسب مجلة «فوربس».