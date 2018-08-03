لامبارد: افتقدت «المستطيل الأخضر» كثيراً

لندن (أ ف ب)

«افتقدت للمستطيل الأخضر»، بهذه الكلمات شرح أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد قرار تخليه عن مهامه مستشاراً رياضياً لقنوات التلفزيون البريطانية من أجل تدريب فريق دربي كاونتي في الدرجة الثانية «تشامبيونشيب» الإنجليزية لكرة القدم.

وشرح لامبارد «40 عاماً» الأسباب الحقيقية خلف قراره قائلاً، «عمل المستشار هادئ، على الرغم من الضغوط التي تحيط به، لأنك تريد أن تقوم بعملك على أفضل وجه».

وسيخوض لاعب الوسط الدولي السابق أول تجربة له في عالم التدريب، بعدما تم تعيينه في منصبه الجديد من قبل نادي دربي كاونتي في 31 مايو الماضي بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

وتابع لامبارد الذي وضع عام 2017 حداً لمسيرته في الملاعب، بعد 21 عاماً إثر تجربة أخيرة في أميركا بألوان فريق نيويورك سيتي قائلاً، «عندما تلعب على أعلى المستويات مثلي خلال فترة طويلة، تفتقد لذلك «العودة»، افتقدت للمستطيل الأخضر كثيراً».