هوندا يأمل المشاركة في أولمبياد 2020

طوكيو (رويترز)

شارك كيسوكي هوندا في مباراته الأخيرة مع المنتخب الياباني الشهر الماضي في كأس العالم في روسيا، لكن لاعب ميلانو السابق قال إنه يتمنى إضافة لمسة ساحرة لمسيرته الدولية بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد اللاعب البالغ عمره 32 عاماً، والذي أحرز 37 هدفاً في 98 مباراة مع المنتخب، وهو اللاعب الياباني الوحيد الذي هز الشباك في ثلاث نسخ لكأس العالم أنه ليس جاهزاً للاعتزال الآن.

وأضاف: أتمنى اللعب في أولمبياد طوكيو بعد عامين، وسأواصل اللعب.

ويستطيع كل منتخب اختيار ثلاثة لاعبين فوق 23 عاماً في تشكيلته المشاركة في الأولمبياد.

ولم يحدد هوندا الذي قضى الموسم الماضي مع باتشوكا المكسيكي وجهته المقبلة رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي.