كوزمين يغيب عن قيادة «الفرسان الثلاثة»

منير رحومة (دبي)

غاب الروماني أولاريو كوزمين مدرب الفريق الأول لـ«شباب الأهلي -دبي»، عن قيادة الفريق أمس، حيث يستكمل إجازة قصيرة برومانيا، لحضور ذكرى وفاة والدته. ولم يحضر المدرب التدريب المسائي أمس، وفق الموعد المحدد، بعد أن كلف الجهاز الفني المساعد بالإشراف على التدريب الصباحي بصالة الجيمانزيوم، استعداداً لخوض الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، أمام الشارقة السبت المقبل.

وأكد محمد أحمد حمدون، عضو شركة الكرة بنادي شباب الأهلي - دبي، أن سفر كوزمين كان بموافقة إدارة النادي، نافياً وجود أية خلافات بين الطرفين، بخصوص قيادة الفريق، أو أية نية لإنهاء العلاقة، سواء بالإقالة أو الاستقالة. وشدد على أن كوزمين مدرب محترف يقود الفريق بطريقة احترافية، ويؤدي عمله على أكمل وجه، معتبراً أن التصريحات التي أطلقها في الفترة الأخيرة كانت ردة فعل غاضبة، بعد الخسارة القاسية من العين وما رافقها من أحداث متوترة. وأبدى حمدون ثقته في قدرة شباب الأهلي على تجاوز المرحلة الصعبة، التي يعيشها بعد الدمج، متفائلاً بمستقبل واعد في ظل إصرار جميع الأطراف من لاعبين ومسؤولين على النجاح، وقيادة الكيان الرياضي الجديد إلى مراتب متقدمة محلياً وخارجياً.