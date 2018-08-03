السويدي يخوض تحدي أطول ماراثون في العالم

مراد المصري (دبي)
يدخل د. خالد السويدي في تحد جديد لإثبات نفسه من بوابة الرياضة، بوصفه شاباً تغلب على الوزن الزائد، ونجح في ترك بصمته في المجتمع، برسالة رياضية سامية، حيث سيكون الإماراتي الحاضر في قائمة محدودة من أفضل عدائي العالم الذي سيتنافسون في أطول ماراثون في العالم «ألترا ماراثون المرموم»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي الذي يقام من 11 إلى 15 ديسمبر المقبل في منطقة محمية المرموم.
وسيكون هذا الماراثون فريداً من نوعه، حيث يمتد 270 كلم داخل الصحراء، ويتواصل لمدة 5 أيام، يتم خلالها التخييم في موقع البطولة.
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وكشف السويدي أن الدافع الأساسي الذي جعله يقرر المشاركة في الماراثون الأطول في العالم يعود إلى نجاحه في مبادرة خاصة، قطع فيها مسافة 237 كلم فبراير الماضي، احتفالاً بعام زايد، حيث انطلق من ميناء الفجيرة وصولاً إلى ميناء زايد في أبوظبي في مسيرة استغرقت 3 أيام.
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وأوضح السويدي «التحدي المقبل يحمل الكثير من الأمور الإيجابية، بداية من قدرة الحدث على الترويج للإمارات بصحرائها الخلابة التي تجعل منها موقعاً مميزا قادراً على جمع محبي الرياضة من مختلف بقاع العالم، إلى جانب محاولته لتقديم صورة مثالية عن الشباب الإماراتيين في هذا الحدث، وقدرتهم على إحداث الفارق من خلال المنافسات الرياضية».