«وايلد إليوشن» لجودلفين تنتزع اللقب

دبي (الاتحاد)

واصلت خيول جودلفين انتصاراتها بالمضامير الأوروبية، وحققت «وايلد إليوشن» فوزها الثاني في سباقات الفئة الأولى، عبر أداء باهر، بعد سيطرتها على سباق ناسو ستيكس في مهرجان جلوريوس جوودوود لمسافة 10 فيرلونج في المملكة المتحدة.

وانطلقت ابنة الفحول «دباوي» التي يشرف على تدريبها شارلي أبلبي، والتي سبق لها الفوز بسباق بري مارسيل بوساك للفئة الأولى بمضمار شانتييه بفرنسا، بسلاسة بقيادة الفارس وليام بيوك، وما لبثت أن تقدمت على منافساتها الخمس.

وعززت «وايلد إليوشن» من سرعتها عند علامة نصف الميل الأخير، ووجدت المزيد من القوة الدافعة عندما دخلت عليها «فيريشس»، وضغط عليها بقوة على مشارف الفيرلونج الأخير.

وأكدت «وايلد إليوشن» أفضليتها ببراعة في المراحل الختامية، وتقدمت لتهزم «ايربان فوكس» بفارق طولين، منهية السباق في زمن بلغ 2:06:22 دقيقة، على أرضية وصفت بأنها جيدة، وضاربة نحو الجفاف في بعض الأماكن، وجاءت خلفهما بنصف رأس «فيريشس» في المركز الثالث. وأشاد المدرب شارلي أبلبي بأداء «وايلد اليشون»، وقال: «وايلد اليشون» كانت في قوة الصخر هذا الموسم، فاحتلت المركز الرابع في الجينيز على مسافة الميل في نيوماركت، والثاني في الأوكس «12 فيرلونج في ابسوم، ثم الثاني بسباق ريبلسديل ستيكس «12 فيرلونج في الرويال آسكوت». وتابع: «لقد جاءت إلى هذا السباق في أفضل حالة رأيتها فيها طوال الموسم، وشعرت بأن إشراكها على مسافة أقصر سيكون مكمن قوتها، كل التقدير للفريق العامل في الإسطبل، والى ميشيل راكوتوريسوا التي تعلتي صهوتها أثناء التمارين في الاسطبل وتعتني بها». وقال: «وايلد اليشون» لديها إدخال بسباق دارلي يوركشير أوكس للفئة الأولى، وسباق بري دو لارك دو تريومف، وكلاهما على مسافة 12 فيرلونج.