إعصار الظفرة يضرب جيونجو الكوري بـ «التسعة»

عصام هجو (إندونيسيا)

فاز فريق الظفرة 9 - 2 على جيونجو ماك الكوري الجنوبي، أمس، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها إندونيسيا حالياً، وبذلك رفع الظفرة رصيده إلى 4 نقاط، متصدراً المجموعة بفارق الأهداف عن نفط الوسط العراقي الذي فاز أمس على تاي سون نام الفيتنامي.

وستكون مباراة تحديد مصير التأهل بين الظفرة والفريق الفيتنامي غداً الأحد، وسيلعب الظفرة بفرصتي الفوز أو التعادل.

وكان الفريق الكوري قد بكر بالتسجيل، وعاد الظفرة بقوة، وأنهى الشوط الأول لمصلحته 4 - 1، وشكل النجم محمد عبد الله فدعق، حضوراً مميزاً في مباراتي الظفرة في البطولة، وسجل أمس «سوبر هاتريك»، وأعاد فريقه إلى أجواء المباراة عندما سجل التعادل وهدف التقدم 2 - 1، وسجل يونس الحمادي الهدف الثالث، وأضاف باسورا الرابع في نهاية الشوط الأول، وسجل فدعق الهدف الخامس في الشوط الثاني، وأضاف صبري جميل الهدف السادس، وأكمل محمد عبد الله فدعق الهاشمي السوبر هاتريك بإضافة الهدف السابع، رافعاً رصيده في سباق الهدافين إلى 5 أهداف، وسجل حمدان الكثيري الهدف الثامن، واختتم باسورا الهدف التاسع.

وتألق جميع اللاعبين، وعلى رأسهم فدعق، والبرازيلي باسورا وحسن الحنطوبي، وجابر محمد في حراسة المرمى، وطالب الفزاري وعبد الكريم وصبري جميل وحمدان الكثيري ويونس الحمادي ومحمد عبيد ومحمد الملا وهلال الجابري، وخضع المحترف الكويتي عبدالرحمن الوادي، ومحمد عبيد للراحة بداعي الإصابة.