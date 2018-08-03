«الرجبي» يشارك في «سباعيات» سنغافورة

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة منتخبنا للرجبي إلى سنغافورة للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباعيات، وتضم البعثة 12 لاعباً، برئاسة محمد شاكر عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات، ومحمد سلطان الزعابي عضو المجلس رئيس لجنة الحكام إدارياً.
ويشارك في البطولة 13 منتخباً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات ضمت الأولى تايلند، إيران، كازخستان وأوزبكستان، وضمت الثانية منتخبنا، النيبال، إندونيسيا والأردن، وفي الثالثة سنغافورة، باكستان، بنجلاديش وبروناي ولاوس. ويقابل منتخبنا في مباراته الأولى منتخب النيبال، وقد استعد المنتخب لهذه البطولة، نظراً لأهميتها.
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وتابع: مجلس إدارة الاتحاد يعول الكثير على هذه البطولة، والتي نأمل أن تحقق ما نريده منها.