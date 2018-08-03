«الرجبي» يشارك في «سباعيات» سنغافورة

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة منتخبنا للرجبي إلى سنغافورة للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباعيات، وتضم البعثة 12 لاعباً، برئاسة محمد شاكر عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات، ومحمد سلطان الزعابي عضو المجلس رئيس لجنة الحكام إدارياً.

ويشارك في البطولة 13 منتخباً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات ضمت الأولى تايلند، إيران، كازخستان وأوزبكستان، وضمت الثانية منتخبنا، النيبال، إندونيسيا والأردن، وفي الثالثة سنغافورة، باكستان، بنجلاديش وبروناي ولاوس. ويقابل منتخبنا في مباراته الأولى منتخب النيبال، وقد استعد المنتخب لهذه البطولة، نظراً لأهميتها.

وقال محمد شاكر، نأمل من المشاركة في هذه البطولة تحقيق أكثر من هدف الهدف، الأول هو الحصول على أحد المراكز الأولى، وإن كنا نطمح بالمركز الأول، والهدف الثاني هو توفير إعداد جيد للمنتخب ومع مستوى عال قبل مشاركتنا الأولى في دورة الألعاب الآسيوية التي سوف تقام بإندونيسيا الشهر الحالي.

وتابع: مجلس إدارة الاتحاد يعول الكثير على هذه البطولة، والتي نأمل أن تحقق ما نريده منها.