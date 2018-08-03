الجولة الثالثة لـ «الفورمولا-2» تنطلق مع تحدي «الزمن»

خالد السعدي (تونسبرج)

يقام اليوم تحدي سباق السرعة وأفضل زمن في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 والتي تقام في مدينة تونسبرج شمال النرويج، بمشاركة زوارق الإمارات حيث يدافع زورقا «أبوظبي 1» بقيادة راشد القمزي وزورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد الطاير لقب هذه الفئة، إلى جانب مشاركة زوارق الفيكتوري، بتواجد 25 زورقا في الجولة.

وينطلق سباق الزمن بنظام التصفيات الثلاث من أجل المنافسة على اللقب وحجز مقاعد الانطلاقة في السباق الرئيسي غدا وتوضيح الزوارق التي لن تشارك في السباق الرئيسي بحكم القانون الذي يفرض مشاركة 16 زورقا فقط في مسار تونسبرج.

وتراود فريق أبوظبي الآمال القوية بإحراز المراكز الأفضل والأسرع لأجل أن تكون الزوارق في مقدمة المنطلقين في السباق الرئيسي من أجل فرص أكبر للفوز بالمراكز الأولى وضمان عودة قوية لحامل اللقب إلى مقدمة المنافسين هذا العام.

ويحتل حاليا زورق «أبوظبي 1» المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 9 نقاط في حين يتصدر الترتيب زورق الإيطالي ألبرتو كامبراتو برصيد 20 نقطة وهي حصيلة الجولة الأولى من البطولة والتي أقيمت في مدينة كوناس في ليتوانيا، وكانت الجولة الثانية والتي أقيمت في الدنمارك قد تم إلغاؤها يوم السباق بعد تغير الطقس وتقلب المناخ، وبالرغم من أن زورق «أبوظبي 1» قد حل من خلالها في المركز الأول في سباق أفضل زمن إلا أن الحظ لم يساعده على أن يقام السباق الرئيسي ويتمكن من خلاله من إحراز مركز ولقب مستحق.