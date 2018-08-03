طرح تذاكر «سباعيات» دبي للرجبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي عن طرح تذاكر الحدث الذي يستضيفه ملعب ذا سيفنز بدبي من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر، ويشارك في البطولة أكثر من 340 فريقاً، سيتنافسون في مسابقتي الرجبي وكرة الشبكة.

وتفتتح جولة دبي لسباعيات الرجبي دوري اتش اس بي سي العالمي لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات، ويستقطب ملعب ذا سيفنز طوال الأيام الثلاثة لمهرجان الرجبي ما يزيد على 100,000 متفرج وزائر، سيتمتعون بفعاليات الحدث المسلية والممتعة، بما في ذلك عروض فنية، وأنشطة متنوعة، مقدمة من رعاة الحدث.