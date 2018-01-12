أكاديمية السماوي تدعو أبناء المواطنات والمقيمين لإجراء الاختبارات

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر نادي بني ياس لكرة القدم بياناً رسمياً يدعو من خلال أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين لإجراء اختبارات في أكاديمية السماوي، عبر منصة التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي، وأوضح بيان النادي أنه يدعو لمن لديه الرغبة في الانضمام والتسجيل بأكاديمية النادي من أبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء، بالإضافة الى مواليد الدولة والمقيمين للقدوم وإجراء الاختبارات من أجل الانضمام الى فرق المراحل السنية بنادي بني ياس، وأوضح البيان على أن الفئة المستهدفة في هذه الاختبارات هم من مواليد 2001 وحتى 2007. وأضاف النادي في بيانه على أن الاختبارات ستنطلق اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً باستاد بني ياس في الشامخة، خصوصاً وأن الموسم الرياضي الجديد لأكاديمية بني ياس سينطلق غداً.