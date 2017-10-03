4 شروط من الأندية للموافقة على نسبة الـ2%

معتز الشامي (دبي)

بات هناك شبه إجماع بين أندية المحترفين على ضرورة مراجعة اتحاد الكرة لموقفه في أزمة استقطاع نسبة 2% من إجمالي العقود المسجلة للاتحاد عن الموسم الحالي، وهي القضية التي أثارتها «الاتحاد» أمس، عبر كشف كواليس الاجتماع الساخن، الذي دار بين المديرين التنفيذيين للأندية المحترفة الخميس الماضي، والذي أصر فيه ممثلو «المحترفين» على ضرورة تغيير آلية استقطاع المبالغ الطائلة كل موسم انتقالات، بما يتجاوز 800 ألف درهم للنادي الواحد، ويتوقع أن يزيد مع الانتقالات الشتوية، ليصل في الإجمالي إلى 20 مليون درهم على أقل تقدير ستدفعها الأندية.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد بادرت بتحمل مديونيات الأندية عن القيد الصيفي والتي بلغت 10 ملايين درهم لما يزيد على 7 أندية، بينما دفعت 4 أندية على الأقل النسبة من ميزانياتها الخاصة.

ويرى مراقبون أن تلك المبادرة قد أجلت الصدام بين الأندية واتحاد الكرة، لحين استقطاعات القيد الشتوي في يناير المقبل، فيما ينتظر أن يناقش اتحاد الكرة في اجتماعه الشهري خلال الأيام القليلة المقبلة، طلبات الأندية المحترفة حول مراجعة آلية تنفيذ شرط الـ2%، ويرجح المتابعون تراجع الاتحاد والموافقة على آراء الأندية.

وتفيد المتابعات أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها برئاسة محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، حددت 4 شروط أساسية في مذكرتها التي سترفع لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وتتضمن رؤية الأندية المحترفة ونظرتها لآلية استقطاع الأموال الخاصة بنسبة القيد والتسجيل للاعبيها، في ظل اللغط الذي صاحب التنفيذ الأول للفكرة، بسبب ما رأته الأندية بأنه عدم التزام من جانب الاتحاد بما تم الاتفاق عليه سابقاً في ورش العمل التي أقيمت لهذا الغرض، لاسيما ما يتعلق بتمسك الاتحاد بأن تدفع الأندية بأسر رجعي قيمة عقود لاعبيها، وهو ما يعتبر مخالفاً للقوانين نفسها، والتي يتم تطبيقها بمجرد صدورها وليس بأثر رجعي.