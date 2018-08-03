عمران: البداية مبشرة ونتطلع إلى موسم مختلف

علي الزعابي (أبوظبي)

يخوض الظفرة مباراته الاستعدادية الأولى في معسكره الخارجي في ألمانيا، حيث يواجه الاتحاد السعودي، في السادسة مساءً بتوقيت الإمارات بمدينة روزنهايم الألمانية، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب الصربي راسوفيتش، والذي يسعى من خلاله للوصول إلى التشكيلة المناسبة من هذه المباريات الودية، خصوصاً وأنه يمتلك التشكيلة الكاملة، بعد إنهاء جميع التعاقدات على مستوى الأجانب والمواطنين بشكل شبه كامل، كما يسعى راسوفيتش إلى تحقيق الانسجام الكامل بين اللاعبين قبل بدء بطولة دوري الخليج العربي.

وعمل الجهاز الفني في الفترة الماضية على تجهيز الفريق بدنياً في المرحلة الأولى من الإعداد التي اختتمها في أبوظبي، قبل الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل خوض 4 مباريات ودية، حيث يلعب الفريق خلال أمام الفجيرة يوم 7 من الشهر الجاري، وفريق دوتش هلاند الألماني يوم 14، والمنتخب الكويتي الأولمبي يوم 16 من الشهر نفسه، قبل أن تعود البعثة إلى الدولة 19 الجاري.

وعمل الظفرة على تجهيز فريقة مبكراً منذ ختام الموسم الماضي وضمان بقائه في دوري الخليج العربي، حيث استقطب 4 لاعبين أجانب، ومثلهم من المواطنين، لتدعيم الفريق الأول، وإنعاش حظوظه في تقديم موسم قوي متناسياً الموسم الماضي.

من جانبه، أوضح أحمد عمران القبيسي، نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن الاستعدادات منذ بداية فترة الإعداد، في بداية يوليو الماضي، تسير حسب البرنامج الذي أعده المدرب الصربي، مؤكداً أن الطموحات كبيرة في الموسم الجديد، خصوصاً أن أداء اللاعبين الجدد يدعو للتفاؤل بجانب تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المواطنين المميزين.

وقال عمران: «لا نستطيع تقييم اللاعبين الأجانب في هذه الفترة، لأننا في بداية فترة الإعداد، لكن المؤشرات والمستويات التي قدمها كل منهم تعتبر جيدة».

وعن التوقعات للموسم الجديد قال: «نشعر بالتفاؤل بالموسم الجديد، ونعلم بأننا قادرون على تقديم موسم كبير يليق بالإمكانات التي يمتلكها فريق الظفرة، خصوصاً وأن شركة كرة القدم، وبدعم من مجلس الإدارة، عمل على دعم الفريق بصورة مميزة خلال فترة الانتقالات».