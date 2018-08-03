النصر يستقر في محطة «هورست» بمعسكر هولندا

وليد فاروق (دبي)

استأنف فريق النصر لكرة القدم تدريباته بمدينة هورست بمقاطعة ليمبورخ، بجنوب شرق هولندا قرب حدود بلجيكا، والتي تعد محطته الثانية في معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا، بعدما قضى حوالي أسبوعين بمدينة ميرلو، خاض خلالهما مبارتين وديتين.

ومن المقرر أن تتواصل تدريبات «العميد» تحت إشراف جهازه الفني بقيادة الصربي إيفان يوفانوفيتش، وبمشاركة جميع اللاعبين، البالغ عددهم 25 لاعباً، على أن يخوض الفريق 3 مباريات تجريبية، قبل العودة إلى دبي 15 أغسطس الجاري.

يذكر أن قائمة فريق النصر كانت تضم 29 لاعباً في بداية المعسكر قبل أن يتم استدعاء الثنائي الدولي محمود خميس وخليفة مبارك، للانضمام إلى صفوف منتخبنا الوطني، والذي يخوض معسكر إعداد حالياً بمدينة سالزبورج النمساوية، ضمن البرنامج التحضيري لـ»الأبيض» للمشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، علاوة على انضمام الثنائي جاسم يعقوب وراشد محمد عمر لمنتخبنا الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، بدأت بوادر إيجابيات المعسكر الخارجي تنعكس على انسجام اللاعبين، خاصة الجدد منهم، وتحديداً الثلاثي الأجنبي البرازيليين روزا ويوري، والفرنسي كاباي، علاوة على اللاعبين المواطنين محمد عايض ومحمد العكبري والحسن صالح، وهو ما انعكس على شعور الصربي يوفانوفيتش بالرضا عن المردود الفني من المعسكر حتى الآن.

يذكر أن النصر كان قد خسر مواجهته الودية الأولى أمام فريق ميشيلن البلجيكي بنتيجة 1-3، فيما فاز في مباراته الثانية على فريق سبورتفيرنينج (أو إس إس) 1920، أحد أندية الدرجة الثانية الهولندي، بهدف وحيد أحرزه سالم صالح.