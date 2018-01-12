اللوغاني: تطوير شامل للألعاب الرياضية في اتحاد كلباء

مراد المصري (دبي)

أكد علي حسين اللوغاني، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أن الرياضة في إمارة الشارقة تحظى باهتمام مباشر ورعاية تامة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهدف النادي هو عودة الألعاب المنسية، حيث يمر اتحاد كلباء بمرحلة تطوير شاملة، واستحداث الألعاب ونشاطات جديدة .

وأوضح اللوغاني أن توجيهات حاكم الشارقة ركزت على ضرورة الاهتمام بالألعاب الجماعية الأخرى من جديد، مثل كرة السلة واليد والطائرة، وبذل الجهد من أجل إحياء هذه الألعاب من جديد، في معظم أندية الشارقة، حيث كانت هذه الألعاب تشكل في فترة سابقة متنفساً لفئة كبيرة من أفراد المجتمع، وأفرزت فرقاً مميزة، وأسماء شكلت نواة للمنتخبات الوطنية. وأضاف: «لا شك في أن قلة الدعم الذي تخصصه بعض الأندية لكرة السلة واليد والطائرة والألعاب الأخرى جراء توجه بعض الإدارات إلى تخصيص الجزء الأكبر من ميزانياتها لمصلحة كرة القدم هو أحد الأسباب الرئيسة على تراجع هذه الألعاب، علاوة عن غياب دور النشاط المدرسي والتجمعات الرياضية التي كان لها الفضل في اكتشاف الكثير من المميزين في هذه الألعاب، وهناك أيضاً نظام الاحتراف المبالغ فيه في كرة القدم، والمقابل المادي الذي يحصل عليه لاعب كرة قدم مقارنة بلاعبي الألعاب الأخرى، كان له دور كبير في عزوف الشباب عن مزاولة تلك الألعاب ». على صعيد آخر، التحق الحارس جمال عبد الله والمهاجم أحمد عامر ببعثة فريق الكرة في معسكره بسلوفينيا، والذي يتواصل حتى 18 الجاري، حيث رحب هلال النقبي رئيس البعثة باللاعبين، بحضور البرازيلي فييرا مدرب الفريق.