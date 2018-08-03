«الزعيم» يواجه وفاق سطيف بطموحات العبور

زغرب (الاتحاد)

يتجدد اللقاء بين العين ووفاق سطيف مساء اليوم في العاصمة الكرواتية زغرب في لقاء إياب دور الـ32 في كأس العرب للأندية الأبطال، مع سعي «الزعيم» اصطياد عصفورين بحجر واحد، من خلال تعويض خسارته ذهابا بنتيجة 2-1، ومحاولة انتزاع بطاقة العبور للدور المقبل من المسابقة.

ويحاول العين الخروج بمكاسب فنية بالمقام الأول، من خلال اعتباره هذه المباراة بمثابة محطة تحضيرية لانطلاق موسمه، لكن ذلك لا يمنع أن يحاول الخروج بنتيجة إيجابية، بعدما كان الفريق الأكثر سيطرة على مجريات اللقاء في مباراة الذهاب، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، وهو يتطلع لتعويض الأمر من خلال محاولة تجهيز السويدي ماركوس بيرج للمشاركة، وهو النجم المونديالي الذي كان هدافاً للفريق في الموسم الماضي.

ويفتقد العين عدة لاعبين مؤثرين أبرزهم، الثلاثي محمد أحمد ومهند سالم العنزي وأحمد برمان الذين انضموا إلى معسكر منتخبنا الوطني في النمسا، كما لا يتواجد مع الفريق عمر عبد الرحمن الذيم يتحدد مصيره ما بين البقاء، أو الرحيل بعد انتهاء عقده مع «البنفسجي». ولا خيار أمام «الزعيم» سوى الفوز على الفريق الجزائري بهدفين نظيفين أو بفارق هدف واحد بشرط أن تكون النتيجة أكثر من 3-2 فما فوق، أما «النسر الأسود» فيدخل لقاء اليوم بثلاث فرص، إما الفوز، أو التعادل، أو الخسارة بهدف نظيف، في حين يحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء في حال انتهاء المواجهة بفوز العين بهدفين مقابل واحد، وحسب لائحة البطولة لا توجد أشواط إضافية بعد الزمن الأصلي للمباراة. على جانب آخر أعرب السويدي، ماركوس بيرج، عن، سعادته بالعودة إلى صفوف الفريق والالتحاق بالمعسكر الخارجي، مؤكداً: «الروح المعنوية مرتفعة والرغبة كبيرة في الخروج من المرحلة الحالية بالمكاسب المرجوة «.

وقال: «نتطلع لكسب جميع المباريات في الموسم الجديد، وشخصياً أدرك جيداً بأن مهمتنا لن تكون سهلة، خصوصاً وأن منافسي العين يعتبرون مبارياتهم أمام «الزعيم» بطولة قائمة بذاتها بالإضافة إلى أنهم سيواجهون بطل الثنائية التاريخية بالموسم الكروي الماضي».