ريتشياردو من «رد بول» إلى «رينو»

باريس (أ ف ب)

ينهي الأسترالي دانييل ريتشياردو علاقته الطويلة بفريق رد بول وسينضم إلى رينو بعقد لمدة عامين، اعتباراً من الموسم المقبل في إعلان مفاجئ هز بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات في عطلتها الصيفية في أغسطس.

ومن المرجح أن يشعل انتقال ريتشياردو، الذي حدث حين بدا أن السائق البالغ من العمر 29 عاماً سيبقى مع رد بول، شرارة انتقالات أخرى، وهناك تسعة سباقات متبقية في موسم 2018».

وكتب ريد بول على موقعه الرسمي، «أخطرنا ريتشياردو أنه سيترك الفريق في نهاية موسم 2018».

وأشارت الصحف البريطانية والفرنسية إلى أن السائق البالغ 29 عاماً، والذي يحتل راهنا المركز الخامس في ترتيب السائقين لموسم 2018، سينضم الى فريق رينو.

وانضم ريتشياردو إلى عائلة ريد بول عام 2008 كعضو في فريق ريد بول للناشئين، وأحرز معه عدة ألقاب، ثم بدأ مشواره في الفورمولا-1 في جائزة بريطانيا الكبرى عام 2011.

وبعد موسمين مع فريق سكوديريا تورو روسو، انضم ريتشياردو إلى ريد بول في 2014، وأحرز معه سبعة انتصارات، بينها اثنان هذا الموسم في الصين وموناكو، وصعد إلى منصة التتويج 29 مرة.

وعلق رئيس الفريق كريستيان هورنر «نحترم تماماً قرار ريتشياردو بترك أستون مارتن ريد بول رايسينج، ونتمنى له الأفضل في مستقبله».

وتابع، «سنتابع تقييم العديد من الخيارات المتاحة لنا قبل اختيار السائق الذي سيزامل (الهولندي) ماكس فيرشتابن في موسم 2019.