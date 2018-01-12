ريتشياردو من «رد بول» إلى «رينو»

باريس (أ ف ب)
ينهي الأسترالي دانييل ريتشياردو علاقته الطويلة بفريق رد بول وسينضم إلى رينو بعقد لمدة عامين، اعتباراً من الموسم المقبل في إعلان مفاجئ هز بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات في عطلتها الصيفية في أغسطس.
ومن المرجح أن يشعل انتقال ريتشياردو، الذي حدث حين بدا أن السائق البالغ من العمر 29 عاماً سيبقى مع رد بول، شرارة انتقالات أخرى، وهناك تسعة سباقات متبقية في موسم 2018».
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وأشارت الصحف البريطانية والفرنسية إلى أن السائق البالغ 29 عاماً، والذي يحتل راهنا المركز الخامس في ترتيب السائقين لموسم 2018، سينضم الى فريق رينو.
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وبعد موسمين مع فريق سكوديريا تورو روسو، انضم ريتشياردو إلى ريد بول في 2014، وأحرز معه سبعة انتصارات، بينها اثنان هذا الموسم في الصين وموناكو، وصعد إلى منصة التتويج 29 مرة.
وعلق رئيس الفريق كريستيان هورنر «نحترم تماماً قرار ريتشياردو بترك أستون مارتن ريد بول رايسينج، ونتمنى له الأفضل في مستقبله».
وتابع، «سنتابع تقييم العديد من الخيارات المتاحة لنا قبل اختيار السائق الذي سيزامل (الهولندي) ماكس فيرشتابن في موسم 2019.