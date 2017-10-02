8 منتخبات تترقب سحب قرعة «شاطئية القارات» اليوم

دبي (الاتحاد)
تجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية في الساعة الواحدة ظهر اليوم، بمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، مراسم قرعة النسخة السابعة من البطولة التي يشارك فيها 8 من أفضل منتخبات كرة القدم الشاطئية في العالم، من بينها منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية.
ويشارك في حفل القرعة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية في الفيفا، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة التي انطلقت من الإمارات عام 2011، ويتم تنظيمها سنوياً في دبي.
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