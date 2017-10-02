8 منتخبات تترقب سحب قرعة «شاطئية القارات» اليوم

دبي (الاتحاد)

تجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية في الساعة الواحدة ظهر اليوم، بمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، مراسم قرعة النسخة السابعة من البطولة التي يشارك فيها 8 من أفضل منتخبات كرة القدم الشاطئية في العالم، من بينها منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية.

ويشارك في حفل القرعة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية في الفيفا، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة التي انطلقت من الإمارات عام 2011، ويتم تنظيمها سنوياً في دبي.

ويعقب القرعة إجراء مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من البطولة التي تستضيفها مدينة دبي للعام السابع على التوالي، وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإماراتي، كما سيتم الإعلان عن جدول مباريات البطولة.