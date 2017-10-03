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لجنة الترشيحات تنفي مفاوضة براجا

مليون دولار تبعد البلجيكي فيلموتس عن تدريب «الأبيض»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

معتز الشامي (دبي)

مليون دولار قد تحول دون اقتراب البلجيكي فيلموتس مدرب منتخب كوت ديفوار، من قيادة «الأبيض» خلال الفترة المقبلة، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الاتحاد الإيفواري، الذي وقع عقداً مع صانع إنجازات المنتخب البلجيكي آخر 4 سنوات، يمتد لنهاية العام المقبل.

وتفيد المتابعات أن وكيل المدرب البلجيكي أكد أنه يركز الآن مع منتخب كوت ديفوار بهدف حسم بطاقة التأهل لمونديال موسكو، حيث يحتل المنتخب صدارة مجموعته بـ7 نقاط، وبفارق نقطة عن منتخب المغرب، الذي يقوده الفرنسي رينارد المرشح هو الآخر لقيادة الأبيض.

وينتظر أن تتضح الصورة مع ختام مشوار التصفيات الأفريقية بداية نوفمبر المقبل أو مع مباريات أكتوبر الجاري حال تعرض أي من المنتخبين للخسارة، وهو ما يقرب المدرب المبتعد عن المونديال من قيادة المنتخب، في ظل الخبرات المميزة لكلا المرشحين فيلموتس ورينارد.

من جهة ثانية، نفى مصدر بلجنة الترشيحات وجود أي مفاوضات من أي نوع مع البرازيلي أبل براجا مدرب الجزيرة السابق، أو تقدم اللجنة بأي عرض رسمي للمدرب أو التواصل معه بأي صورة لتدريب المنتخب.

وأوضح المصدر أن اللجنة تعمل بشكل يومي، وتتواصل مع المدربين المرشحين لقيادة الأبيض، وفق المعايير التي سبق وحددتها، كما باتت الصورة أوضح الآن وسيتم رفع قائمة مصغرة بأبرز الأسماء المرشحة لمجلس الإدارة قبل اتخاذ قرار رسمي خلال فترة لن تزيد على أسبوعين. ... المزيد
     
 

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