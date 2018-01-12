«الأولمبي» على رأس «الثالثة» في «الأسياد»

معتز الشامي (دبي)

تقرر نقل منتخبنا الوطني الأولمبي ليكون على رأس المجموعة الثالثة من منافسات دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد»، التي تستضيفها إندونيسيا منتصف الشهر الجاري، وهي المجموعة التي تضم الصين وتيمور الشرقية وسوريا، وذلك بعد انسحاب منتخب العراق من منافسات البطولة.

وكانت مشاركة منتخبنا قد أثارت حالة من القلق بسبب خطأ اللجنة المنظمة التي استبعدت منتخبنا ومنتخب فلسطين من قرعة البطولة، وبعد اتصالات مستمرة عاد منتخبنا للمشاركة، ليتم وضعه في المجموعة الخامسة، التي كانت تضم كوريا الجنوبية وقيرغيزستان، والبحرين وماليزيا، ثم تم نقله إلى المجموعة الثالثة بعد انسحاب المنتخب العراقي.