اعتماد 602 من مستحقي دعم «زايد للإسكان»

علي الهنوري (دبي)

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 602 مواطن من مستحقي الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 383 مليون درهم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإسكان.وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، أن تجربة برنامج زايد للإسكان الناجحة أصبحت محط أنظار الجميع في دول مجلس التعاون الخليج العربي من أجل تطبيقها، وذلك بحال توفر الدعم اللوجستي والمعنوي والمادي لها.

وقال: إن الإعلان عن أسماء جديدة من مستحقي الدعم السكني يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تحقيق سعادة واستقرار المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم من السكن، وتمليكهم وحدات عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، الأمر الذي يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والمستقبل الآمن ويحقق السعادة المنشودة للمواطنين.

وأشار معاليه إلى أن البرنامج يعمل وفق خطة واضحة هدفها تحقيق الاستقرار السكني خلال فترة زمنية وجيزة قلّص فيها سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني وذلك تحقيقاً لخطة الأجندة الوطنية 2021 من خلال إنشاء أحياء سكنية متكاملة المرافق بمواصفات عالمية حديثة مستدامة تلبي هذه الطموحات وترتقي بمستوى المعيشة وتحقق رفاهية المواطنين.وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج أمس بين 486 قرضاً و116 منحة سكنية، وتنوعت ما بين 442 من فئة بناء جديد و49 من فئة استكمال مسكن و27 من فئة صيانة، وإضافة على مسكن و31 من فئة شراء مسكن و26 من فئة مسكن حكومي و27 من فئة إضافة على مسكن. واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، وتضمنت 442 اسماً، وتعد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها، وتتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري. وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 49 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وهي من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن، نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة من دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية.وأعلن البرنامج عن اعتماد 27 من مستحقي صيانة مسكن، وتعد من أبرز فئات الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن تجنباً لحدوث أضرار على المسكن في المستقبل، وتضمنت الدفعة 27 من فئة إضافة على مسكن.وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 31 من مستحقي شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم ووفق ميزانيتهم المالية، ما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد، فيما اعتمد البرنامج أسماء 26 من فئة «مسكن حكومي».