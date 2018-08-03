بومبيو: الطريق لا يزال طويلا في الملف الكوري الشمالي

اعترف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بأن "الطريق لا يزال طويلا" في الملف الكوري الشمالي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إعلانا التزما فيه "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
وعندما التقى بومبيو مسؤولين كوريين شماليين في بيونجيانج الشهر الماضي لبلورة التزامات المسؤولين، قوبل إصراره على نزع كوريا الشمالية سلاحها النووي بشكل أحادي بانتقادات حادة ووصف تصرفه بأنه "أشبه بعقلية العصابات".
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ويشارك نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، غدا السبت، في قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الوزيران سيلتقيان على هامشها.
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ومن المتوقع أن يسعى بومبيو، في اللقاءات التي سيجريها خلال المنتدى وعلى هامشه، إلى دفع القوى الكبرى المعنية بكبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية إلى إبقاء الضغوط قائمة والالتزام بالعقوبات المفروضة.