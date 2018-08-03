بومبيو: الطريق لا يزال طويلا في الملف الكوري الشمالي

أ ف ب

اعترف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بأن "الطريق لا يزال طويلا" في الملف الكوري الشمالي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إعلانا التزما فيه "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وعندما التقى بومبيو مسؤولين كوريين شماليين في بيونجيانج الشهر الماضي لبلورة التزامات المسؤولين، قوبل إصراره على نزع كوريا الشمالية سلاحها النووي بشكل أحادي بانتقادات حادة ووصف تصرفه بأنه "أشبه بعقلية العصابات".

ولدى وصوله إلى سنغافورة للمشاركة في منتدى أمني، قال بومبيو "من الواضح أن الطريق لا يزال طويلا من أجل تحقيق الهدف الأساسي الذي حددناه" في ما يتعلق بكوريا الشمالية.

ويشارك نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو، غدا السبت، في قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الوزيران سيلتقيان على هامشها.

وفي حين سُجلت مؤشرات قليلة بتحقيق تقدم منذ قمة سنغافورة، تشير تقارير إعلامية إلى أن بيونجيانج تواصل بناء الصواريخ وسط مخاوف من تساهل دول أعضاء في الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يسعى بومبيو، في اللقاءات التي سيجريها خلال المنتدى وعلى هامشه، إلى دفع القوى الكبرى المعنية بكبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية إلى إبقاء الضغوط قائمة والالتزام بالعقوبات المفروضة.