حضور دولي في مهرجان وليلي المغربي للموسيقى التقليدية

محمد نجيم (الرباط)

ينطلق غداً حدث عالمي يستقبله موقع وليلي الأثري في المملكة المغربية، وهو «مهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية» الذي يستمر حتى السابع من أغسطس الجاري. وتندرج هذه التظاهرة ضمن مهرجانات فن وتراث التي أرستها وزارة الثقافة والاتصال في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والفني وحماية ذخائر التراث اللامادي في مختلف تجلياته الإبداعية والتعبيرية، والسعي من خلاله إلى الانفتاح على ثقافات العالم عبر حوار فني جمالي متميز.

ويعد المهرجان، مناسبة لمد الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل والاحتفاء بالموروث الثقافي بمختلف ألوانه وتعبيراته وانتماءاته الجغرافية، ومناسبة لرد الاعتبار لممارسيه والساهرين على استمراريته، فضلاً عن كونه فرصة للفت الانتباه إلى الخصائص السياحية والحضارية والتاريخية للمواقع والفضاءات التي تحتضنه (المدينة العتيقة لمكناس، ساحة الهديم، مسرح المنوني)، وإدماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وتشارك في المهرجان، حسب برنامج وزارة الثقافة، 20 فرقة فنية أتت من آفاق جغرافية وثقافية متنوعة: المغرب، ساحل العاج، السنغال، إسبانيا، البرازيل، فرنسا.