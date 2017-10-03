اتحاد الفروسية يدشن سلسلة محاضراته ‬التثقيفية

أبوظبي (الاتحاد)

دشن‎ ‬اتحاد ‬الفروسية، ‬صباح ‬أمس، ‬بمقره ‬في ‬أبوظبي، ‬سلسلة ‬الدورات ‬والندوات ‬التثقيفية، ‬بالتعاون ‬مع ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للفروسية، ‬ضمن ‬خطة ‬الاتحاد ‬للموسم ‬الجديد ‬2017 ‬- ‬2018، ‬وذلك ‬بغرض ‬نشر ‬الوعي ‬فيما ‬يخص ‬الخيول ‬والسباقات ‬ورياضة ‬الفروسية ‬بشكل ‬عام، ‬وتستمر ‬هذه ‬البرامج ‬على ‬مدار ‬شهر ‬كامل.

جاءت‎ ‬أولى ‬الندوات ‬صباح ‬أمس، ‬وشهدت ‬حضوراً ‬كبيراً ‬من ‬المهتمين ‬برياضية ‬الفروسية «‬تحت ‬عنوان ‬العناية ‬بصحة ‬الخيل» ‬في ‬ميدان ‬بدبي، ‬وتحدثت ‬فيها ‬شارون ‬ديبيسي ‬المحاضرة ‬المعتمدة ‬من الاتحاد الدولي ‬عن ‬صحة ‬الخيول ‬وكيفية ‬العناية ‬بها، ‬كما ‬ألقت ‬آنا ‬توارزسم ‬من ‬القسم ‬القانوني ‬للاتحاد ‬الدولي ‬للفروسية ‬الضوء ‬على ‬الجانب ‬القانوني ‬الدولي ‬الذي ‬يشمل ‬محاسبة ‬المسيئين ‬للخيول، ‬وخطورة ‬المنشطات ‬بالنسبة ‬للفرسان ‬والخيول ‬وما ‬يترتب ‬عليه ‬من ‬محاسبة.

ورحب ‬الدكتور ‬غانم ‬الهاجري، ‬الأمين ‬العام ل‬لاتحاد ‬بالضيوف ‬في ‬بداية ‬المحاضرة، ‬مثمناً ‬الدور ‬الكبير ‬لهذه ‬البرامج ‬في ‬نشر ‬الوعي ‬برياضة ‬الخيول، ‬وتثقيف ‬المنتمين ‬لها ‬في الجوانب ‬كافة، ‬مما ‬يساعد ‬على ‬التطور ‬والارتقاء ‬بهذه ‬الرياضة ‬العريقة ‬إلى ‬أفضل ‬المستويات، وهنأ‎ ‬الهاجري ‬فيصل ‬الرحماني ‬بفوزه ‬برئاسة ‬الاتحاد ‬الدولي ‬لسباقات ‬الخيول ‬العربية (‬إفهار)، ‬مؤكداً ‬أن ‬حصوله ‬على ‬ثقة ‬الجمعية ‬العمومية ‬بالإجماع ‬يعد ‬فخراً ‬لكل ‬إماراتي‬، ‬كما ‬هنأ ‬منتخب ‬القدرة ‬بالحصول على ‬ذهبية ‬الفرق ‬والفردي ‬في فيرونا ‬الإيطالية، ‬كما ‬هنأ ‬منتخب قفز ‬الحواجز ‬على ‬فوزه ‬بكأس ‬الأمم ‬الذي ‬أقيم ‬في ‬برشلونة ‬الأسبوع ‬الماضي.

وأكد‎ ‬أهمية ‬هذه ‬السلسلة ‬من ‬الندوات ‬والدورات ‬في ‬تثقيف ‬المجتمع ‬الرياضي، ‬مشيراً ‬إلى ‬أن ‬اتحاد ‬الفروسية ‬يعمل ‬جاهداً ‬لتقديم ‬أرقى ‬وسائل ‬نشر ‬الوعي ‬لهذه ‬الرياضة ‬المهمة ‬في ‬الجوانب ‬كافة ‬لخلق ‬كوادر ‬مؤهلة، ‬تكون ‬قادرة ‬على ‬تقديم ‬الإضافة ‬دائماً ‬لرياضة ‬الفروسية ‬في ‬المحافل كافة.

وأكد ‬اللواء ‬أحمد ‬ناصر ‬الريسي، ‬رئيس ‬اتحاد ‬الفروسية، ‬أن ‬الندوات ‬والدورات ‬التدريبية، ‬تهدف ‬إلى ‬تثقيف ‬المدربين ‬والأطباء ‬البيطريين ‬والفرسان ‬والحكام ‬والمشرفين، ‬وذلك ‬لزيادة ‬الوعي ‬فيما ‬يخص ‬الخيول ‬والسباقات، ‬مشيراً ‬إلى ‬أن ‬ذلك ‬يدل ‬على ‬اهتمام ‬الإمارات ‬برياضة ‬الفروسية ‬التي ‬تجد ‬كل ‬الدعم ‬والاهتمام ‬من ‬القيادة ‬الرشيدة.