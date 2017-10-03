اتحاد الفروسية يدشن سلسلة محاضراته ‬التثقيفية

أبوظبي (الاتحاد)
دشن اتحاد الفروسية، صباح أمس، بمقره في أبوظبي، سلسلة الدورات والندوات التثقيفية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، ضمن خطة الاتحاد للموسم الجديد 2017 - 2018، وذلك بغرض نشر الوعي فيما يخص الخيول والسباقات ورياضة الفروسية بشكل عام، وتستمر هذه البرامج على مدار شهر كامل.
جاءت أولى الندوات صباح أمس، وشهدت حضوراً كبيراً من المهتمين برياضية الفروسية «تحت عنوان العناية بصحة الخيل» في ميدان بدبي، وتحدثت فيها شارون ديبيسي المحاضرة المعتمدة من الاتحاد الدولي عن صحة الخيول وكيفية العناية بها، كما ألقت آنا توارزسم من القسم القانوني للاتحاد الدولي للفروسية الضوء على الجانب القانوني الدولي الذي يشمل محاسبة المسيئين للخيول، وخطورة المنشطات بالنسبة للفرسان والخيول وما يترتب عليه من محاسبة.
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وأكد أهمية هذه السلسلة من الندوات والدورات في تثقيف المجتمع الرياضي، مشيراً إلى أن اتحاد الفروسية يعمل جاهداً لتقديم أرقى وسائل نشر الوعي لهذه الرياضة المهمة في الجوانب كافة لخلق كوادر مؤهلة، تكون قادرة على تقديم الإضافة دائماً لرياضة الفروسية في المحافل كافة.
وأكد اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، أن الندوات والدورات التدريبية، تهدف إلى تثقيف المدربين والأطباء البيطريين والفرسان والحكام والمشرفين، وذلك لزيادة الوعي فيما يخص الخيول والسباقات، مشيراً إلى أن ذلك يدل على اهتمام الإمارات برياضة الفروسية التي تجد كل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.