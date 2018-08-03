افتتاح معرض ساو باولو الدولي للكتاب.. والشارقة ضيف الشرف الأول

الشارقة (الاتحاد)

وسط حشد من الشخصيات الدبلوماسية وممثلي المؤسسات والهيئات الثقافية البرازيلية والمثقفين والكتّاب، احتفلت الدورة 25 ‬من ‬معرض ‬ساو ‬باولو ‬الدولي ‬للكتاب ‬باختياره ‬إمارة ‬الشارقة ‬ضيف ‬الشرف ‬الأول ‬في ‬تاريخ ‬الحدث، وتحدث في حفل افتتاح المعرض الذي أقيم على أرض المعارض بمدينة ساوباولو، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض، وعميد المدينة برونو كوفاس، ووزير الثقافة البرازيلي سيرجو سا ليتاو، ورئيس الغرفة البرازيلية للكتاب لويس توريللي، والسيدة الأولى لوسيا فرانسا، بحضور إبراهيم العلوي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في ساو باولو.

وضم وفد الإمارات والشارقة كلاً من: أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، الدكتور حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، علي المري، رئيس دارة سلطان القاسمي، الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، مروة عبيد العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إرم مظهر علوي، مستشار أول في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، ونخبة من الكتاب والأدباء والناشرين الإماراتيين. وافتتحت السيدة الأولى لولاية ساوباولو لوسيا فرانسا، ومدير الدائرة الثقافية للمدينة روميلدو كامبيلدو، ولويس توريللي إلى جانب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وإبراهيم سالم العلوي، جناح الشارقة المشارك في المعرض، وتجولوا في أروقة الجناح، واطلعوا على مجموعة المبادرات الثقافية، والكتب الإماراتية المترجمة إلى اللغة البرتغالية، كما قدم الشيخ فاهم القاسمي، مجموعة من إصدارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باللغتين البرتغالية والانجليزية إلى السيدة الأولى لولاية ساوباولو.

واستهل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، كلمته في حفل الافتتاح بالقول: «إن وجود إمارة الشارقة في القارة اللاتينية يعني الكثير»، مشيراً إلى أن الثقافة في إحدى تجلياتها تجسيد لمراحل نوعيّة من تاريخ الشعوب، وأن التبادل الثقافي هو في حقيقته تبادل للتجارب التاريخية بين الأمم.

وتابع الشيخ فاهم القاسمي: «نوجد اليوم في بلد أنجب كُتاباً رائعين، تركوا بصماتهم الواضحة على الأدب العالمي، بلد شكلت مسيرته التاريخية التي خلدتها الروايات والمسرحيات والأشعار والأغنيات، نموذجاً لتطور المجتمعات وبناء الهويات وتوحيد المصالح والمصائر في مواجهة التحديات المشتركة، فالأدب البرازيلي يحمل نكهة خاصة وهوية مميزة وجمالية متفوقة تعكس صورة هذا البلد وروعة علاقاته الداخلية والخارجية، ولا يوجد قارئ أو مثقف لم يتعرف على الأدب البرازيلي أو اللاتيني منذ بدايات شغفه بالقراءة».