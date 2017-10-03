عبدالمنعم الهاشمي: تجربتنا مع الإنجازات بدأت باستراتيجية الـ 10 سنوات

أمين الدوبلي (أبوظبي)

عبر عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للاعبي ولاعبات الجو جيتسو أصحاب الإنجازات في دورة ألعاب الصالات الآسيوية بعشق آباد، وبطولة كأس العالم للأشبال في مونتينيجرو، مؤكداً أن دعم وتوجيهات سموه وراء كل إنجاز تحققه رياضة الجو جيتسو، وتابع: «أبناء الإمارات مبدعون في كل مكان عندما يتوفر لهم الدعم وتمنح لهم الفرص، خصوصاً أن الدولة تولي الرياضة اهتماماً كبيراً مع تعاظم دورها في تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع دائرة القوى الناعمة لها خارج الحدود».

وقال الهاشمي: «إذا كانت حكومة الإمارات قد بدأت العمل على إطلاق مشروع «مسبار الأمل» الذي سيكون أول مسبار إسلامي عربي يصل إلى كوكب المريخ، فإن كل قطاعات الدولة لا بد أن تتضافر على تأهيل وتسليح الأجيال الجديدة بالإرادة والعزيمة والعلم والقدرة على التحدي، وقوة الشخصية، والصبر والتحمل، ومن حسن الحظ أن كل هذه القيم موجودة في رياضة الجو جيتسو التي أصبحت حالياً جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع».

وتابع: «دائماً أقول بأن الأسرة هي حجر الزاوية في تحقيق أي نهضة بالمجتمع، سواء كانت رياضية أو علمية أو ثقافية، ومن هنا نحن نثمن بالمزيد من الشكر والعرفان استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأسر اللاعبين وأولياء الأمور الذين نعتبرهم شركاء النجاح، ودون شك الاستقبال حافز جديد لأبطالنا من أجل تحقيق الإنجازات في كل المحافل الدولية المقبلة، كما نعتبرها مناسبة لتجديد العهد والوعد لسموه على أن تكون رياضة الجو جيتسو حاضره بإنجازاتها لرفع علم الدولة قارياً وعالمياً، وإذا كانت الأسرة أهم شركاء النجاح بالنسبة لنا، فإن المدرسة تبقى على نفس الدرجة من الأهمية في دعم وتطوير رياضتنا من خلال برنامج الجو جيتسو المدرسي الذي تم إطلاقه في أبوظبي عام 2008، وأصبح يفيض بعطائه من المواهب في كل إمارات الدولة حالياً».

وعن إنجازات الفتيات قال الهاشمي: «اعتبرنا عام 2017 هو عام المرأة في رياضة الجو جيتسو، وقبل أن ينتهي العام كانت بنت الإمارات على مستوى المسؤولية، وعبرت عن نفسها بقوة في رياضتنا القتالية القوية، من خلال الوجود على منصات التتويج، حيث حصدت 5 ميداليات ملونة في بطولة العالم للأشبال بالبلقان، و3 ميداليات أخرى في دورة ألعاب الصالات الآسيوية، وهو الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وإذا كنا نحتفي اليوم بهذه الإنجازات، فإننا على ثقة بأنها مرشحة للزيادة في كل التحديات المقبلة؛ لأن أبناء وبنات الإمارات قادرون على فرض واقع جديد لإنجازات رياضتنا في كل المحافل، ويمكننا القول بأن أبواب التاريخ قد انفتحت على مصراعيها إيذاناً بدخول رياضتنا عصر جديد، وأن الإنجازات الآسيوية والقارية التي حققتها رياضة الجو جيتسو في دانانج عام 2016، وعشق آباد والبلقان هذا العام يمكن اعتبارها العتبة التي تقف عليها رياضتنا للدخول إلى مرحلة جديدة، في هذه المرحلة يمكن للآمال والطموحات أن تعبر عن نفسها، بعد أن أصبحت في متناول إرادة أبنائنا، الذين أبدوا استعداداً كبيراً لمواجهة كل التحديات بتصورات قابلة للتحقيق على أرض الواقع، يمكن تحويلها إلى قوة فعل تدعمها برامجنا وتؤيدها استراتيجيتنا المدروسة في الاتحاد».