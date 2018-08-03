«آر.بي.إس» البريطاني يوزع أرباحاً في 10 سنوات

لندن (رويترز)

أعلن رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) عن أول توزيع أرباح في عشر سنوات أمس، بعد أن أظهرت نتائج أعماله تحقيقه أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.34 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

وقال البنك، إنه سيدفع توزيعاً مؤقتاً بقيمة بنسين للسهم، وهو ما يتوقف على تسوية مع وزارة العدل الأميركية بقيمة 4.9 مليار دولار يجري وضع اللمسات النهائية عليها.

وبلغ الربح العائد لمساهمي البنك في الربع الثاني من العام 95 مليون جنيه إسترليني، ليتجاوز توقعات المحللين بتكبد البنك خسارة قدرها 741 مليون إسترليني، وفقاً لمتوسط توقعات جمعها البنك.

تأتي تلك الأرباح بعد أن جنب البنك مخصصات بقيمة مليار إسترليني لتغطية تسوية مع وزارة العدل الأميركية ترتبط ببيع خاطئ لأوراق مالية مدعومة برهون عقارية قبل الدخول في أزمة.

وتمهد التسوية، التي تم الاتفاق عليها في مايو، الطريق للبنك كي يدفع أول توزيعات للمساهمين منذ أوائل 2008.

وذكر البنك أن نسبة كفاية رأسماله الأساسي، وهو مقياس مهم لمتانة وضعه المالي، 16.1%، بعد احتساب التسوية مع وزارة العدل الأميركية والتوزيعات النقدية، وبعد دفع 3.5 مليار جنيه إسترليني لدعم صندوقه للتقاعد.