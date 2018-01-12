التضخم في تركيا قرب أعلى مستوى خلال 14 عاماً

إسطنبول (رويترز)

بلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته خلال 14 عاما أمس، ليلامس نحو 16% على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار الغذاء وهو ما يُظهر أثر انخفاض العملة التي لم يتمكن البنك المركزي من دعمها.

ودفعت عمليات بيع لليرة، التي فقدت خُمس قيمتها مقابل الدولار هذا العام، أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات للارتفاع.

ويثير امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة أكثر قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 15.85% على أساس سنوي في يوليو مدفوعاً بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية.

وعلى أساس شهري زادت أسعار المستهلكين 0.55% وهو ما يقل عن التوقعات التي أشارت إلى زيادة نسبتها 0.90% في استطلاع أجرته رويترز. وفاجأ البنك المركزي الأسواق الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وبحلول الساعة 11.24 بتوقيت جرينتش بلغت الليرة 5.0750 ليرة للدولار لترتفع قليلا خلال الجلسة.