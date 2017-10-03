المطيوعي ثالث سباق الطريق بكأس أوروبا للدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

حقق البطل أحمد المطيوعي المنصوري، لاعب منتخبنا لأصحاب الهمم ونادي العين للمعاقين التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، إنجازاً رياضياً جديداً، بحصوله على المركز الثالث في منافسات سباق الطريق لمسافة 43 كم، وفي سباق ضد الساعة في بطولة كأس أوروبا للدراجات اليدوية التي أقيمت بالعاصمة التشيكية براغ.

وأعرب البطل المطيوعي المنصوري عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز الذي جاء وسط منافسة قوية من لاعبين يتمتعون بخبرات دولية كبيرة استطاع من خلالها الصعود إلى منصة التتويج.

وأعرب المطيوعي عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي يتلقاه من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، ومن نادي العين للمعاقين، ومن اتحاد المعاقين وعلى ما قدموه له من دعم ومساندة وتهيئة كل السبل التي كان لها أثر كبير في تحقيق هذا الإنجاز، وقدم شكره إلى شركة دوبال القابضة وشركة تريك للدراجات الهوائية على توفير الدعم له كرياضي محترف.

ومن ناحيته، هنأ إسماعيل المرازيق، مدير نادي العين للمعاقين، البطل أحمد المطيوعي المنصوري على هذا الإنجاز، وأعرب عن بالغ سروره واعتزازه بما حققه البطل من إنجاز، ونجاح أبطال الإمارات من أصحاب الهمم، ولاسيما منتسبي نادي العين للمعاقين في كل المنافسات الدولية التي يشاركون فيه.