الجسمي وسكيك يشاركان في «آيلة للجولف» بالأردن

دبي (الاتحاد)

يغادر اليوم لاعبا منتخبنا الوطني للجولف خالد يوسف الجسمي وصيف العرب وأحمد سكيك بطل الخليج إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في بطولة آيلة المقامة في نادي آيلة للجولف بمدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، وتمثل البطولة الثالثة عشرة ضمن بطولات جولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بنسختها السابعة التي تشهد 15 بطولة خلال هذا الموسم، والتي انطلقت في شهر مارس 2017 في المغرب وطافت العديد من الدول الخليجية والعربية والقارية.

وتستهدف الجولة التي انطلقت بفكرة ومبادرة إماراتية رائدة من هيئة الشيخ مكتوم للجولف والمعتمدة والمانحة لنقاط التصنيف الدولي نشر وتطوير رياضة الجولف وتعزيز مستويات اللاعبين العرب تحديداً، الجولة الوحيدة المعتمدة على مستوى المنطقة من قبل الجهات الدولية المانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. وتأتي مشاركة نجمي منتخبنا في هذه البطولة لمواصلة مشوارهما الناجح في البطولة وخاصة بعد أن تقاسم لاعبنا خالد يوسف والسعودي عثمان الملا، صدارة الترتيب على مستوى اللاعبين العرب المشاركين في بطولة سيتيزن أبوظبي للجولف بفئة الهواة، والتي اختتمت قبل يومين على أرض ملعب نادي ياس لينكس للجولف في العاصمة أبوظبي، بعدما حققا 72 ضربة، وهو رقم مساوٍ للمعدل العام، وجاء خلفهما لاعبنا أحمد سكيك والسعودي عبد الرحمن منصور والأردني شيرجو الكردي.

كما شهدت الجولة مشاركة العديد من لاعبي منتخبنا الوطني التي تأتي في إطار استعداداتهم للمشاركة في البطولات المقبلة وهي كأس نيمورا والمقرر إقامتها في ماليزيا خلال الفترة من 8 ولغاية 12 نوفمبر المقبل، ثم البطولة العربية 37 لرجال الجولف والمزمع إقامتها خلال الفترة من 27 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2017 في الأردن.

وأكد خالد الشامسي حرص الاتحاد ووفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد على وجود أبناء الإمارات بساحات اللعبة ومشاركتهم الإيجابية في معظم البطولات بمختلف مواقعها، لإكسابهم مزيداً من الخبرات، وخاصة القارية التي يوجد فيها نخبة من اللاعبين المميزين ومن العديد من مدارس اللعبة المتنوعة، والتي تستثمر على أرض الواقع في البطولات الخليجية والعربية.