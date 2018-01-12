5.7 % ارتفاع أرباح «الخطوط الجوية البريطانية»

لندن (د ب أ)

أعلنت شركة (أي.إيه.جي) المالكة للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) أمس، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن انضمت إلى شركات أخرى منافسة مثل لوفتهانزا وإير فرانس-كيه إل-إم في رفع أسعار تذاكر الطيران على الرحلات الجوية عبر الأطلسي.

وجاء في بيان للشركة ومقرها بالعاصمة البريطانية لندن أن أرباحها التشغيلية ارتفعت إلى 835 مليون يورو (968 مليون دولار) في الربع الثاني هذا العام الجاري مقابل 790 مليون يورو في الربع الثاني من العام الماضي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تصل عائدات الشركة في الربع الثاني هذا العام إلى 860 مليون يورو، وهو متوسط ست دراسات تقديرية قامت بها وكالة بلومبرج.

وتجني شركة الخطوط الجوية البريطانية حالياً ثمار تحسن أسعار الرحلات الجوية في أمريكا الشمالية مع زيادة الطلب. وسوف تنظم بريتش إيروايز رحلات إلى 26 وجهة في الولايات المتحدة بحلول أبريل المقبل.

وقال ويلي والش الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن نسجل سلسلة من النتائج الجيدة، وتتميز عائدات المجموعة بالقوة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية».