العين يحتفي بأصحاب الإنجازات في الجو جيتسو

العين (الاتحاد)

كرم مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، أبطال منتخبنا الإماراتي ونادي العين أصحاب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية خلال مشاركتهم بالدورة الخامسة للألعاب الآسيوية للصالات المغلقة وفنون القتال في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.

وحقق لاعب منتخبنا ونادي العين طالب صالح الكربي الميدالية الذهبية، فيما حصد كل من زايد عبيد الكعبي وزايد سيف المنصوري وموزة علي الشامسي الميداليات الفضية، في حين نال عبيد سالم النعيمي وبشاير فارس المطروشي الميداليات البرونزية. =وهنأ عبدالله جمعة الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب اتحاد الجو جيتسو بالإنجاز القاري، مشيداً في الوقت نفسه بالأداء القوي لأبطال الإمارات في بطولة الألعاب الآسيوية. ودعا في ختام حديثه اللاعبين إلى مضاعفة الجهود والعمل على إظهار أفضل ما لديهم خلال المرحلة القادمة لمتابعة الإنجازات سواء مع المنتخب أو النادي لأن الهدف واحد ويتمثل في رفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الخارجية، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

حضر حفل التكريم عبدالعزيز عبدالله الجنيبي عضو مجلس الإدارة، مشرف الشؤون الإدارية وصالح سعيد الشعيلي عضو مجلس الإدارة، مشرف قطاع كرة اليد وخويطر سعيد الظاهري عضو مجلس الإدارة، مشرف قطاع الألعاب الفردية، إلى جانب الجهاز الإداري لفريق العين للجو جيتسو عبدالله حجي وسعيد الشكيلي.