42 دولة في «بارالمبية آسيا» للشباب

أسامة أحمد (دبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس الرياضي تنطلق في دبي 8 ديسمبر المقبل الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب للمرة الأولى والتي تستمر منافساتها إلى 14 من الشهر نفسه بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 42 دولة يتنافسون في 10 ألعاب هي ألعاب القوى، رفعات القوة، كرة الطاولة، القوس والسهم، البوتشيا، الريشة الطائرة، السباحة، البولينج، الشطرنج، كرة الهدف حيث يتواجد في الحدث400 من الأجهزة الإدارية إضافة إلى 200 حكم محلي و500 متطوع و50 من أجهزة الإعلام المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا أمس بنادي دبي لأصحاب الهمم وحضره محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية رئيس اللجنة المنظمة وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية وثلاثي منتخبنا للشباب علي حسين وظاهر المهيري وسلامة راشد.

وأعرب الهاملي عن سعادتهم لاستضافة هذه التظاهرة الآسيوية مشيرا إلى أن رياضة «أصحاب الهمم» تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، موجها الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على دعمه لـ «أصحاب الهمم».

وقال: رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة تخطو خطوات ثابتة من أجل تحقيق طموحات كل منتسبيها ومشاركة 42 دولة في الحدث المرتقب يعزز مكانة الدولة.