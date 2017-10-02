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الجو جيتسو يقدم درساً مجانياً .. واتحاداتنا تعيش في «جلباب المشاكل»

297 ميدالية.. حصاد رياضة الإمارات في 39 عاماً
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

رضا سليم (دبي)

تواصل «الاتحاد» فتح الملف الشائك وتقييم نتائجنا المخيبة للآمال في الدورة الآسيوية الخامسة لألعاب الصالات المغلقة والرياضات الدفاعية، التي أسدل عليها الستار مؤخراً بالعاصمة التركمانية عشق آباد، وكان الجو جيتسو الاستثناء الوحيد بعد أن قدم لاعبوه درساً مجانياً لكل الاتحادات الرياضية بالنتائج التي حققوها في مشاركتهم الأولى في الدورة، بعدما حصل على موافقة في الدورة التي سبقتها للمشاركة، وكان الحصاد 15 ميدالية ملونة مقابل ميداليتين، واحدة ذهبية لألعاب القوى والثانية برونزية للدراجات، ولا عزاء لبقية الاتحادات.

ولا يختلف حال اتحاداتنا في «آسيوية الصالات» عن بقية الدورات والبطولات على المستوى الخليجي والعربي والألعاب الآسيوية، وصولاً ببطولات العالم والأولمبياد، ولعل ما حققناه في كل هذه الدورات لا يليق باسم رياضة الإمارات.

وحصدت رياضة الإمارات 297 ميدالية ملونة في 39 عاماً على مستوى كل الدورات الأولمبية والآسيوية والعربية والخليجية وغرب آسيا وآسيوية الصالات، وبداية من أول مشاركة في دورة الألعاب الآسيوية ببانكوك 1978.

كان اتحاد الجو جيتسو الوحيد الذي أعلن عن تحقيق ميداليات قبل السفر إلى عشق آباد، على عكس بقية الاتحادات التي تمثل أملنا الضعيف في الوصول لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ستبدأ من الموسم الحالي خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد. ... المزيد
     
 

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